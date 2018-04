Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Rosenborg tar seg sammen

Oddsdobbel 2: Eventyrlig oppsving for Real Madrid

Oddsdobbel 3: Åsane kommer ned på jorden igjen

Oddssingel OBOS-ligaen: Sandnes Ulf får det ikke lett på Sotra

Tippetips: Brann får tillit på søndagskupongen

V4 Årjäng: Sesongpremiere på grensebanen

Søndagens langoddsprogram byr på klassikeren Rosenborg mot Molde i Eliteserien og ellers full runde i OBOS-ligaen. Det er toppoppgjør mellom Real Madrid og Atletico Madrid i La Liga, og både Arsenal og Chelsea er i aksjon i Premier League. I tillegg er det masse fotball fra både Italia, Spania og Tyskland og det er et meget innholdsrikt program vi har foran oss.

Rosenborg - Molde H 1,95 (spillestopp kl 19.55)

Vi starter med et realt toppoppgjør i Eliteserien. Rosenborg står overraskende nok uten seier etter sine tre første seriekamper og mandag ble det 0-0 borte mot Odd. Kun to poeng har den soleklare gullfavoritten hanket inn. På deadline Day ble Even Hovland hentet fra Sogndal, mens Rafik Zekhnini ble hentet på lån fra Fiorentina. Samuel Adegbenro er fortsatt på skadelisten, forøvrig har Kåre Ingebrigtsen et utall valgmuligheter. 9-4-2 på Lerkendal for RBK forrige sesong.

Molde står med full pott og ni poeng etter sine tre første seriekamper, men to av disse seirene er kommet hjemme mot behagelig motstand. 1-0 borte mot Haugesund i den eneste bortekampen laget hittil har spilt. 7-4-4 på bortebane i fjorårets sølvsesong. Ole Gunnar Solskjær kan reise med skadefritt mannskap til Trondheim.

6-3-1 på de ti siste tilsvarende serieoppgjørene på Lerkendal og nå er det på tide at Rosenborg tar seg sammen og fikser sesongens første seier. 1,95 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

HamKam - Notodden H 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Ham-Kam gjorde en bra seriepremiere med 1-1 borte mot Ullensaker/Kisa. Hadde eventyrlig sterke 13-0-0 hjemme på Hamar i fjorårets opprykkssesong og det er stilt visse forventninger til laget allerede denne sesongen.

Likeledes nyopprykkede Notodden innledet med 1-1 hjemme mot Levanger. Notodden endte som kjent på 2. plass i sin avdeling, men tok seg til OBOS-ligaen via playoff mot Fredrikstad. Er historisk sett kjent som et sterke hjemmelag og ikke like sterke borte.

Det er tidlig i sesongen i OBOS-ligaen og bare den andre serierunden som skal spilles søndag. Vi velger likevel å gi hjemmesterke Ham-Kam full tillit her. 1,70 i hjemmeodds er riktignok i grenseland, men vi kombinerer seier til HamKam med seier til Rosenborg og får 3,32 i totalodds på denne dobbelen.