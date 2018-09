Russerne fortsetter fremgangen

Fredagens langoddsprogram byr på syv kamper fra Nations League. Vi finner også objekter fra EM-kvalifiseringen for U21-landslagene og det er full serierunde på nest øverste nivå i Nederland. For de hockeyinteresserte er det seks kamper fra KHL, og det er en del kamper fra Champions League.

Tyrkia – Russland 2,15 – 2,95 – 3,00 B (spillestopp kl. 2040)

Tyrkia spilte sin siste landskamp i juni, også den gangen mot samme motstander, men kampen ble den gangen spilt i Russland. Kampen endte 1-1, og det var et positivt resultat med tanke på at Tyrkia stilte med et ungt lag i den kampen.

Tyrkia klarte imidlertid ikke å kvalifisere seg for VM i Russland. Laget til Mircea Lucescu er i gang med et generasjonsskifte. Det er mange av Tyrkias største stjerner har lagt opp på landslaget.

En av Tyrkias beste spillere, Arda Turan, har havnet i konflikt med det tyrkiske fotballforbundet, og det er usikkert om han vil spille på landslaget igjen.

Tyrkerne er et solid hjemmelag. De har kun tapt tre av de siste 19 kampene på hjemmebane, og de håper å forlenge den gode statistikken i Nations League for å skaffe seg en plass i EM i 2020.

De har fortsatt spillere som kan skape problemer for det russiske forsvaret som var solid i VM-sluttspillet. Spissen Cengiz Ünder fra AS Roma er en av de nye fremadstormende spillerne. Han er kun 21 år. Også den 26-årige midtbanespilleren Yunus Malli fra Wolfsburg kan bli en viktig spiller for det tyrkiske landslaget i årene fremover.

Lucescu sine menn har imidlertid vist elendig form i det siste. De har kun vunnet to av de siste åtte kampene.

AC Milan-spilleren Hakan Çalhanoglu og Evertons Cenk Tosun er spillerne Russland må stoppe i denne kampen. De to har scoret 19 landslagsmål til sammen.

Russerne har minimale forhåpninger til sitt landslag før VM på hjemmebane. I de syv siste kampene før mesterskapet sto de med fire tap og tre uavgjorte, men Russland storspilte i VM.

De overrasket alle med å spille seg frem til kvartfinalen i mesterskapet, hvor de røk ut på straffekonk mot Kroatia.

Vertsnasjonen slo lag som Saudi-Arabia og Egypt på veien mot utslagsrunden, og i åttendedelsfinalen sendte de tidligere verdensmesterne og europamesterne Spania ut av turneringen på straffespark.

Artem Dzyuba, Denis Cheryshev og Aleksandr Golovin var nøkkelspillere hos Russland i mesterskapet. Golovin sine prestasjoner i VM gjorde at han ble hentet til Monaco i sommer, men den viktige midtbanespilleren er ute med skade og spiller ikke fredagens kamp.

Det er likevel trener Stanislav Tsjertsjesov sin taktikk som dannet grunnlaget for suksessen. Han sørget for at laget var godt organisert defensivt, og lot de offensive spillere få stor frihet fremover.

Mot Tyrkia mangler Cherchesov flere av VM-spillerne blant andre Sergej Ignasjevitsj, Jurij Zjirkov og Aleksandr Samedov som alle har gitt seg på landslaget. Det er også flere spillere som har meldt forfall. Igor Akinfejev, Alan Dzagojev og Fjodor Smolov var nøkkelspillere i VM, men de er ikke med til Tyrkia. Aleksandr Kokorin er ute med skade.

Det er likevel et bra lag russerne har med seg til denne bortekampen. Det er kun en av spillerne i troppen som ikke har landskamper, og det er Krasnodar-spilleren Dmitry Stovsky. Russland vil til EM i 2020, og en seier mot Tyrkia i denne kampen vil sette dem i førersete i sin Nations League-gruppe.

Tyrkia har aldri vunnet mot Russland, og jeg tror heller ikke at de gjør det denne gangen. Russerne har fortsatt sine to viktigste spillere klar til denne kampen. Artem Dzyuba og Denis Cheryshev kan gjøre livet surt for tyrkerne. Jeg kjører en vågal borteseier i denne kampen til fine 3,00 i odds. Spillestopp er kl. 2040.

