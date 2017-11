Saint-Etienne og Søderlund ute av slag

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Landslagspausen er over og det betyr full rulle i alle store europeiske ligaer denne helgen, inkludert Eliteserien her hjemme. Allerede fredag er det bra med kamper og bra utvalg og det er også tippekupong i kveld, da midtukekupongen er flyttet til fredag.



Vår hockeydobbel fra Sverige med seire til Linköping og Mora gikk ikke torsdag, men det gjorde til gjengjeld vårt herlige singelspill på Stjernen i Get-ligaen. 5-2 vant Stjernen hjemme over Lillehammer til meget spreke 3,50 i odds.

Lille - Saint-Etienne H 2,17 (spillestopp kl 18.55)





Det har ikke akkurat svingt av Lille hittil denne sesongen, selv om karismatiske Marcelo Bielsa ble hentet inn som trener før sesongen. Sesongen ble riktignok innledet med 3-0 seier hjemme mot Nantes, men de ni neste seriekampene ga 0-3-6. Således var det nok en voldsom opptur med 3-0 seier borte mot Metz i den siste seriekampen før landslagspausen.

Saint-Etienne tok kun ett poeng på de tre siste seriekampene før landslagspausen og fikk juling så det holdt i lokalderbyet hjemme mot Lyon sist. 0-5 endte den kampen. Saint-Etienne har dermed falt til 6. plass med totalt 18 poeng. 2-1-2 på bortebane. Forsvarsspilleren Leo Lacroix ble utvist mot Lyon og soner følgelig karantene i kveld, mens flere spillere er usikre.

Det står 8-5-0 på de tretten siste tilsvarende og på en tippekupong med få holdepunkter må vi ta noen sjanser. Vi satser på at oppturen fortsetter for Lille, og selv om 2,17 i hjemmeodds kanskje er et par knepp for lavt, setter vi pengene på Lille i kveld.