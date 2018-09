Saint-Etienne og Selnæs er i flyten

Det er et omfattende langoddsprogram via har foran oss fredag. Det er blant annet toppoppgjør i Bundesliga mellom Hertha Berlin og Bayern München, og det er to høyinteressante kamper fra engelsk Championship. I tillegg er det kamp fra Ligue 1 i Frankrike, det er kamp fra La Liga i Spania og det er kamp fra den danske superligaen. Som vanlig er det også full serierunde i Ligue 2 i Frankrike på fredagene og det spilles to kamper i tysk 2. bundesliga.

Saint-Etienne - Monaco H 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Flott start på sesongen for St. Etienne og Ole Kristian Selnæs. Tirsdagens 3-2 seier borte over Toulouse var lagets tredje seier for sesongen og laget står med 3-3-1 på de sju første seriekampene. Det eneste tapet er kommet borte mot suverene Paris Saint Germain (0-4). Ole Kristian Selnæs hadde startet samtlige seks seriekamper, før han startet på benken mot Toulouse. I den kampen kom Selnæs inn etter 64 minutter på stillingen 1-1 og Selnæs hadde assist både til 2-1 og 3-1 målet for St. Etienne. Trener Jean-Louis Gasset kan glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap, kun den rutinerte forsvarsspilleren Mathieu Debuchy er ute. St. Etienne hadde fine 8-7-4 på hjemmebane forrige sesong og har innledet med 2-1-0 på sine tre spilte hjemmekamper denne sesongen.

NB! Fredag er det vanvittige 364 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Monaco solgte som vanlig unna sine beste spillere før denne sesongen og Thomas Lemar (Atletico Madrid), Keita Balde (Inter) og Joao Moutinho (Wolverhampton) er blant spillerne som er borte siden forrige sesong. Det bærer resultatene også preg av, kun en av sesongens sju første seriekamper er vunnet og den seieren kom i seriepremieren borte mot Nantes (3-1). De seks neste seriekampene har gitt tre uavgjorte og tre tap, og fire av disse seks kampene er faktisk spilt på hjemmebane. Monaco har i tillegg en del skader. Førstekeeper Danijel Subasic har fortsatt ikke spilt denne sesongen. Spissen Stevan Jovetic er ute, den sentrale midtbanespilleren Rony Lopes er ute og forsvarsspilleren Ronael Pierre-Gabriel likeså.

St. Etienne har ikke slått Monaco på hjemmebane de fire foregående sesongene (0-3-1) og vi må tilbake til 1. mars 2014 for å finne sist gang St. Etienne vant. Men nå er forutsetningene tilstede og hjemmeseier til 2,10 i odds, er et opplagt valg for oss i kveld. Vi dobler spillet på St. Etienne med et målspill i en av kveldens to kamper i Championship.

Sheffield Wednesday - Leeds over 2,5 mål 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Den tiende serierunden i Championship innledes med to kamper i kveld og det er utrolig tett i toppen. Mellom serieleder Leeds og Blackburn på 12. plass skiller det kun fire poeng.

Sheffield Wednesday står med 14 poeng og er på 10. plass med 14-14 i målforskjell på ni kamper, altså et snitt på tre mål per kamp. De seks siste kampene til Wednesday har alle gått over 2,5 mål og de tre siste hjemmekampene har alle gått over.

Leeds står med totalt 19-7 i målforskjell, et snitt på 2,88 mål per kamp. Tre av fire spilte bortekamper er gått over 2,5 mål.

Tilsvarende oppgjør forrige sesong vant Wednesday med 3-0. Det skal være gode muligheter for en målrik affære på Hillsborough også i kveld og 1,75 i odds på at denne kampen går over 2,5 mål er slett ikke verst odds og kombineres med seier til St. Etienne. Totalodds på denne dobbelen blir dermed 3,69.

Her kan du levere spillet