Salah er ustoppelig mot Manchester City

Søndagens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og storkampen mellom Liverpool og Manchester City er nok for mange nordmenn det aller største høydepunktet. I Eliteserien er det seks kamper og både Rosenborg og Brann skal i aksjon på hjemmebane. I OBOS-ligaen er det også tetstrid og her er det full serierunde søndag. Legg så til en rekke interessante oppgjør både i La Liga og Serie A, så er det bare litt av det søndagen har å by på.

Liverpool - Manchester City - Mohamed Salah scorer og Liverpool vinner - 3,90 (spillestopp kl 17.25)





Helgens soleklare høydepunkt i Premier League. Liverpool måtte tåle sesongens første poengtap borte mot Chelsea forrige lørdag, da det ble 1-1 i London. Det betød samtidig at laget måtte overgi tetplassen i Premier League til Manchester City, men det er kun målforskjellen som skiller lagene. Onsdag kveld røk Liverpool 0-1 borte mot Napoli i Champions League. Tre spilte hjemmekamper i Premier League har gitt tre seire og ingen baklengsmål. Naby Keita måtte ut med skade mot Napoli, men kan bli klar.

Manchester City tok altså tilbake serieledelsen i Premier League med sin 2-0 seier hjemme over Brighton sist helg. Manchester City har i likhet med Liverpool 6-1-0 på sine sju første seriekamper, poengtapet kom borte mot Wolverhampton i den tredje serierunden (1-1). Kevin De Bruyne er tilbake i trening, men neppe aktuell allerede lørdag. Også Benjamin Mendy er tilbake og City har ellers ingen nye skader eller karantener. Ilkay Gundogan er usikker og må testes nærmere kampstart.

Vi har lansert spill på hjemmeseier og Liverpool i en annen tipsartikkel søndag. Men også spill på målscorer er meget interessant. Mohamed Salah endte opp med formidable 32 seriemål forrige sesong. Denne sesongen står han foreløpig med tre seriemål. De er alle kommet i de tre første hjemmekampene og han har scoret ett må i hver av dem. Salah scoret også ett av målene i 4-3 kampen hjemme mot Manchester City forrige sesong og han scoret mot Manchester City både i hjemmekampen og bortekampen i kvartfinalen i Champions League i vår. Vi tror sterkt på Liverpool-seier søndag og oddsen på at Mohamed Salah scorer mål og at Liverpool vinner er på meget godkjente 3,90 i odds.

