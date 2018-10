Salzburg's Amadou Haidara (t.h) og Andreas Ulmer jubler etter at Haidara har scoret 1-0 målet for Salzburg i hjemmereturen i semifinalen mot Marseille i vår. Haidara scoret også 2-0 målet for Salzburg i bortemøtet mot RB Leipzig for 14 dager siden. Foto: Christof Stache (AFP)

Salzburg gjør kort prosess med Celtic

Salzburg gikk til semifinale i Europa League i vår. Celtic står ovenfor en steintøff oppgave i Østerrike i kveld.