Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Bjerke: Bankerfri lunsj med godbiter på menyen

V65 Øvrevoll: Øvrevoll med årets første V65

Oddstips 1: Atletico Madrid vil også til finalen

Oddstips 2: Salzburg kan kapre sensasjonell finaleplass

Nyhet: Nettavisen kåret til Årets Ekommisjonær på hest

Torsdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt med de to returoppgjørene i Europa League, der både Atletico Madrid og Marseille skaffet seg solide utgangspunkt i de første oppgjørene. I tillegg er det et realt prestisjeoppgjør i Allsvenskan mellom Malmö og Djurgården og full serierunde i finsk Veikkausliiga.

Salzburg - Marseille H 2,00 (spillestopp kl 21.00)





Første oppgjør i Marseille var jevnspilt, men endte med 2-0 til Marseille. Mest av alt fordi Marseille har noen enkeltspillere som "kan" de store oppgjørene og Dimitri Payet er blant dem som assistgjører til begge marseilles mål. Salzburg tok seg altså av Borussia Dortmund i åttedeslfinalen og de tok seg til semifinale etter en imponerende snuoperasjon på hjemmebane i returkampen mot Lazio. De lå under 2-4 etter 2-4 etter det første oppgjøret i Roma og de kom bakpå 0-1 ti minutter ut i andre omgang i returoppgjøret hjemme. Men klarte å sette fire scoringer den sist halvtimen. Salzburg har fortsatt ingen fravær i sin tropp.

Marseille kjemper en intens kamp i hjemlig Ligue 1 med Lyon og Monaco om de to siste Champions League-plassene for Frankrike til høsten. Serievinner PSG er klar for evigheter siden. Marseille-manager Rudi Garcia valgte likevel å starte med flere av sine beste spillere på benken i helgens seriekamp borte mot Angers (deriblant Payet), men fikk svi for det og måtte nøye seg med 1-1. Er dermes fortsatt på 4. plass med hhv to poeng opp til Lyon på 2. plass og ett poeng opp til Monaco på 3. plass.

Disse to lagene møttes også i gruppespillet og da vant Salzburg hjemmekampen med 1-0. Vi tror også at Salzburg har en ypperlig mulighet til å vinne returkampen, men derfra til å avansere til finalen er det en vei å gå, all den tid Salzburg ikke fikk med seg et bortemål sist. 2,00 på hjemmeseier blir uansett vårt spill i denne semifinalereturen.