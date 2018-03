Salzburg og Gulbrandsen jakter kvartfinale

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Alle åtte returkampene i åttedelsfinalene i Europa League er å finne på torsdagens langoddsprogram og det er flere høyinteressante objekter. I tillegg starter NM-semifinalene i ishockey her hjemme der Storhamar tar imot Frisk Asker i første kamp av best av sju. Som vanlig er det også en rekke kamper i NHL natt til fredag. Skiskytterne skal i aksjon i Holmenkollen og det er verdenscup sprint for både menn og kvinner. Det er også verdenscupavslutning i alpint i Åre og der står det Super G for både kvinner og menn på programmet i dag. Raw Air pågår som kjent for fullt og i ettermiddag er det renn i Granåsen i Trondheim.

Salzburg - Borussia Dortmund H 2,90 (spillestopp kl 21.00)





Den østerrikske serielederen vant sin gruppe i gruppespillet og gikk gjennom gruppespillet uten tap (3-3-0). Slo blant annet Marseille 1-0 i hjemmekampen da. Tok seg av spanske Real Sociedad i 16-delsfinalen etter å ha spilt 2-2 borte og vunnet hjemmereturen med 2-1. 17-8-1 totalt i hjemlig Bundesliga, der laget leder med åtte poeng ned til serietoer Sturm Graz. 9-4-0 på hjemmebane og har altså 2-1 ledelse å gå på etter det første oppgjøret i Dortmund. Salzburg kan stille helt skadefritt.

Borussia Dortmund innledet med 19 poeng på de sju første seriekampene i Bundesliga, før laget kom inn i en meget dårlig periode. Står nå med 5-5-0 på de ti siste seriekampene, og er på 3. plass med 45 poeng, kun ett poeng bak Schalke 04 på 2. plass. 6-5-2 er bra bortetall. Tok seg videre til åttedelsfinalen etter å ha klart 1-1 borte mot Atalanta (ledet da 3-2 etter det første oppgjøret). Fortsatt har Dortmund fem-seks spillere på skadelisten.

Red Bull Salzburg har alle muligheter til avansement og har nå gått 18 kamper uten tap i Europa (18-7-0). 2,90 på hjemmeseier må være et opplagt valg her.