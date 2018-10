Sampdoria leverer på Luigi Ferraris

Det er et bra langoddsprogram denne mandagen. Høydepunket er uten tvil Premier League-oppgjøret mellom Arsenal og Leicester, men det er også et interessant oppgjør i Serie A mellom Sampdoria og Sassuolo og det er spennende kamper i Allsvenskan og den danske Superligaen. I tillegg er det flere herlige hockeykamper på oddsmenyen. Natt til tirsdag spiller det blant annet kamper i NHL.

Sampdoria - Sassuolo H 2,05 (spillestopp kl 20.25)

Hjemmelaget har fått en flott start på sesongen og før kveldens "hengekamp" ligger laget på 6. plass med 14 poeng. Har innledet like bra hjemme (2-1-1) som borte og vil med seier i kveld ta seg opp til 5. plass. Tapte serieåpningen borte mot Udinese (0-1) og røk på sitt eneste hjemmtap hittil mot Inter i den femte serierunden (Brozovic scoret seiersmålet for Inter fire minutter på overtid). Har tatt sju poeng etter den kampen og tok en knallsterk borteseier mot Atalanta i den siste seriekampen før landslagspausen. Forsvarspillerne Gabriele Rolando og Vasco Regini er de eneste spillerne på skadelisten, men den duoen har heller ikke spilt ett minutt for Sampdoria hittil denne sesongen.

Sassuolo innledet fantastisk bra og tok fire seire på de seks første seriekampene, eneste tapet i denne perioden kom borte mot Juventus (1-2). Også der var Sassuolo gode. Men røk så stygge 1-4 hjemme mot AC Milan nest sist og tapte 0-2 borte mot Napoli i den siste kampen før landslagspausen. Står med 13 poeng og ligger på 8. plass før kveldens kamp. Forsvarsspilleren Rogerio (sju seriekamper fra start) ble utvist mot Napoli og soner karantene i kveld. Kevin-Prince Boateng har vært veldig god i sesonginnledningen, men i kveld er ghaneseren ute med skade. Midtbanespilleren Joseph Duncan startet de fem første seriekampene, men har siden vært skadet og rekker heller ikke kveldens kamp. Sassuolo står med 1-1-2 på sine fire første bortekamper.

Sampdoria er normelt sterke hjemme og møter i kveld et svekket bortelag. 2,05 er fin odds og spilles i kombinasjon med en hjemmeseier fra den danske superligaen.

Brøndby - Odense H 1,65 (spillestopp kl 18.55)

Dansk superliga. Etter en knallsterk fjoårssesong, der Brøndby var i førersetet i gullkampen i det lengste,men tapte den helt avgjørende hjemmekampen mot FC Midtjylland i tredje siste serierunde, har det ikke gått på skinner i starten av denne sesongen. Med kveldens kamp tilgode, har Brøndby hele 11 poeng opp til tetduoen FC Midtjylland og FC København . De to lagene har spilt 13 seriekamper. Brøndby har levert bra på bortebane, og vunnet fire av seks på reise. Men hjemme på Brøndby stadion har det kun blitt en seier på de seks første kampene. De to siste er begge tapt mot hhv Sønderjyske og AC Horsens, men så tok Brøndby en viktige 3-1 seier borte mot Aalborg i den siste serierunden. Det er nok mulig at kvalifiseringsspillet til Europa League har vært en klart medvirkende årsak til den litt svake sesongstarten. Brøndby har ingen nye skader eller karantener fra sist.

Odense har havnet på nedre halvdel de fire foregående sesongene og har heller ikke innledet spesielt bra denne sesongen. Ligger på 11. plass med totalt 13 poeng etter rekken 3-4-5. Men har tatt sju poeng på de tre siste seriekampene, blant annet med en sterk 1-0 seier borte mot Aalborg i siste bortekamp.Fire av seks bortekamper er dog tapt. Hadde meget svake 2-7-7 på bortebane forrige sesong. Midtbanespilleren Julius Eskesen (som har startet alle de siste seriekampene) er ute med brokk og spiller ikke kveldens kamp.

Brøndby har vunnet de to siste tilsvarende. 1,65 i hjemmeodds er snaut, men det duger greit som kombinasjonsspill med Sampdoria. Totaloddse på denne dobbelen 3,38.

