Sanchez scorer årets første Premier League-mål

Endelig er det 10. august. Datoen alle som elsker fotball har ventet på. Premier League sparkes i gang og det er bare å benke seg foran skjermen 21:00 i kveld. Manchester United tar i mot Leicester på ærverdige Old Trafford. Ved siden av dette skal vi ikke glemme oppgjøret i Eliteserien mellom Sandefjord og Tromsø som begynner 19:00.

Begrunnelse for dette spillet: Alexis Sanchez har hatt en strålende oppkjøring, og spilt masse kamper. Dette er veldig viktig. Vi tror som nevnt på en tam førsteomgang. Men vi tror Sanchez kommer til flere store sjanser her. Med litt klaff får han en slik en i andreomgang. Sanchez har tatt straffer for United før, og i en kamp både Lukaku og Pogba trolig ikke starter, ligger det an til at chileneren tar et eventuelt straffespark i kveld. Han har virket veldig energisk i oppkjøringen, og får vår tillit her. 4,50 på at han scorer kampens første er spillbart.



En etterlengtet serieåpning i Premier League for mange, åpner denne midtukekupongen. Leicester gjester Old Trafford og Manchester United i denne fredagskampen.

Manchester United har slitt i sommer. Mye skader, og flere spillere har kommet sent i gang grunnet VM-sluttspill. Noen vil nok være tilbake her, men det er vanskelig å forutsi United sin lagoppstilling. Kaptein Valencia er definitivt ute, sammen med Matic og Rojo. United tapte sin generalprøve 0-1 for Bayern München sist søndag, og var svake. Ikke et eneste skudd på mål hadde laget. Sist sesong endte United på andreplass hele 19 poeng etter seriemester Manchester City. De røde djevlene hadde 15-2-2 hjemme på Old Trafford. Dette er veldig sterkt, og selv om laget til tider ikke imponert på ærverdige Old Trafford i fjor, vant dem de fleste kampene.

Spennende blir det å se om manager Mourinho kjører Lukaku og Pogba rett inn på laget etter bare noen dagers trening etter ferie. Vi tror ikke han gjør det, men man vet aldri. I sommer har laget hentet inn brasilianske Fred. Dette er en spennende signering. Ved siden av dette har ikke Mourinho og co vært veldig aktive på markedet. Lee Grant, den 39 år gamle keeperen, har dog ankommet klubben. Daley Blind har og forlatt Manchester, til fordel for moderklubben Ajax.

Leicester sliter også litt, grunnet ferie etter VM i Russland i sommer. Toppscorer Vardy og midtstopper Harry Maguire (tungt linket til United, men forblir trolig i Leicster) er nettopp tilbake i trening, og er usikre. Leicester endte på niendeplass i fjor, og vant bare fem ganger på fremmed gress. Generalprøven var solid, med en fin 2-1-seier mot franske Lille.

Det var tungt å se stjernespiller Riyad Mahrez ta turen til Manchester City, men Leicster har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Den dyreste spilleren laget har kjøpt er James Maddison fra Norwich. Ricardo Pereira fra Porto er og hentet inn. Johnny Evans og Danny Ward er og to spennende signeringer.

Evans (tidligere Man United) er ute med skader foran serieåpningen.

