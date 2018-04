Sandefjord har fått opp farten

Onsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de to siste kvartfinale-returene i Champions League, men byr også to kamper fra Eliteserien som ble utsatt i den andre serierunden. Wolverhampton fortsetter jakter på direkte opprykk til Premier League og tar imot Derby til seriekamp. Natt til torsdag er det klart for de første kvartfinalene i NHL-sluttspillet.

Sandefjord - Ranheim H 1,95 (spillestopp kl 18.25)

Utsatt kamp som opprinnelig var satt opp i 2. serierunde. Etter en fryktelig seriestart med 0-5 tap borte for Molde, slo Sandefjord voldsomt tilbake 2. påskedag med 4-1 seier borte mot Start. Søndag ble det 1-1 hjemme mot Stabæk og fire poeng på sine tre første spilte seriekamper, må sies å være en klart godkjent sesongstart for Sandefjord og den nye treneren Magnus Powell. Hadde flotte 8-2-5 på hjemmebane forrige sesong. Trener Magnus Powell har ingen skader i sitt mannskap.

Ranheim fikk altså utsatt begge sine kamper i de to første serierundene og var det eneste laget som gjorde det. Seriepremieren kunne ikke gått bedre. Laget valset over Stabæk og imponerte med 4-1 seier hjemme i Trondheim mandag kveld. 4-2-9 (2016) og 5-5-5 (2017) på bortebane i de to foregående sesongene i OBOS-ligaen, så Ranheim har ikke utmerket seg som et sterkt bortelag på nest øverste nivå. Og søndag ble det altså 0-4 borte mot Tromsø, så det kan bli en strevsom sesong på bortebane for de nyopprykkede. Mads Reginiussen er fortsatt ute, mens et par tre andre spillere er usikre.

De to siste tilsvarende oppgjørene mellom lagene fant begge sted i OBOS-ligaen. I 2014-sesongen vant Sandefjord 1-0 og i 2016-sesongen vant Sandefjord 3-1. Det skal være gode vinnersjanser for Sandefjord også onsdag og 1,95 på hjemmeseier spilles.

Wolverhampton - Derby H 1,45 (spillestopp kl 20.40)

Med 1-0 seier borte mot Cardiff i toppkampen fredag kveld, tok Wolverhampton et nytt viktig steg mot direkte opprykk. Med fem seriekamper igjen å spille og likt antall gjenstående kamper for Cardiff på 3. plass, skiller det åtte poeng og Wolves har tre av sine fem siste kamper på eget gress. Solide 4-1-0 på de fem siste seriekampene og sterke 14-4-2 på hjemmebane. Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo har alle sine nøkkelspillere tilgjengelig.

Derby med svært variable 2-2-2 på sine seks siste seriekamper. Ligger på 5. plass og kan ikke nå direkte opprykk med sine 68 poeng, men har to poeng ned til Middlesbrough på 7. plass, og to kamper til gode på Boro (lag tre til seks får som kjent playoff). Har kun tapt tre bortekamper denne sesongen (8-9-3), men kun en seier på de fire siste bortekampene (1-3-0). Derby har ingen nye skader eller karantener, men Ikechi Anya, Bradley Johnson og Marcus Olsson er fortsatt ute med skader.

2-3 og 2-1 i de to siste tilsvarende. 1,45 i hjemmeodds er kjipe greier, men får duge som et kombinasjonsobjekt denne onsdagen. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,83.