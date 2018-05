Sandviken jakter sin sjette strake

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United. Det er i tillegg siste serierunde i Ligue 1 og samtlige kamper der starter kl 21.00. I tillegg er det en del kamper fra Liga og i Sverige er det kamper i både Allsvenskan og Superettan. Her hjemme er det full rulle både i de to PostNord-avdelingene i 2. divisjon og i de seks ulike 3. divisjonsavdelingene i Norsk Tipping-ligaen. I ishockey-VM er det klart for semifinaler lørdag.

Sandviken - Vålerenga H 2,35 (spillestopp kl 13.55)

Sandviken innledet med å tape sesongens to første seriekamper i Toppserien, men tok sin femte strake seier da Klepp ble slått 1-0 hjemme på Stemmemyren kunstgress sist lørdag. Trener Alexander Strauss har virkelig fått sving på laget og etter sju serierunder ligger laget på 2. plass, seks poeng bak suverene Lillestrøm.

Hardtsatsende Vålerenga har foreløpig ikke fått betalt for sin satsing. Står med 3-1-3 foreløpig og røk 0-3 for Klepp i forrige bortekamp og slo ikke tabelljumbo Grand Bodø med mer enn 3-2 hjemme sist lørdag.

Sandviken flyter på en voldsom medgangsbølge for tiden og vi setter våre innsatser på at Sandviken tar sin sjette strake seier i Toppserien lørdag ettermiddag. 2,35 i hjemmeodds er helt grei odds.

Arendal Fotball - Egersund H 1,67 (spillestopp kl 15.55)

2. divisjon avdeling 2. Hjemmelaget måtte som kjent ta turen ned til 2. divisjon igjen etter kun en sesong i OBOS-ligaen. Var på forhånd den største favoritten i avdeling 2, men har innledet under pari og kun vunnet en av sine fem første seriekamper (1-3-1). Tapet kom i andre serierunde hjemme mot Stjørdals Blink (2-3). 1-1 hjemme mot serieleder KFUM Oslo i forrige hjemmekamp og 1-1 borte mot Vålerenga 2 forrige helg.

Egersund scoret sitt første mål for sesongen sist helg, da det ble 1-1 hjemme mot Hødd. Er fortsatt uten seier denne sesongen og ligger nest sist med kun 2 poeng. Har kun spilt en bortekamp hittil, den endte med 0-1 tap mot Vålerenga 2.

Det er på tide at Arendal får opp farten nå og hjemme mot svake Egersund skal det bli tre poeng. 1,67 på hjemmeseier er gangbar odds og kombineres med seier til Sandviken. Det gir oss en totalodds på 3,92.