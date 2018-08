Sarpsborg 08 blir et nummer for små

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

36 returkamper i den tredje kvalifiseringsrunden av Europa League er menyen på langoddsen denne torsdagen. Både Molde, Rosenborg og Sarpsborg 08 er i aksjon, og spesielt de to førstnevnte har meget gode sjanser til å avansere til playoff. I tillegg spilles det en kamp fra den engelske ligacupens 1. runde i kveld.

Rijeka - Sarpsborg 08 Pause/fulltid dobbel H/H 2,10 (spillestopp kl. 20.40)

Første kamp endte 1-1. Sarpsborg 08 leverte en solid hjemmekamp mot Rijeka. Da Kristoffer Zachariassen scoret i det 72. minutt var det mange sarpinger som trodde på seier, men en sen scoring fra kroatene ødela et perfekt utgangspunkt før returoppgjøret i Kroatia.

Sarpsborg møter et lag som har spilt i Europa de tre siste sesongene. Kroatene skal være klart bedre enn sarpingene, og skulle Geir Bakkens menn gå videre vil det være en gedigen overraskelse.

Matjaz Kek og hans karer er fornøyde med å ta med seg ett bortemål fra kampen i Østfold. For hjemme i Rijeka har de vært gode. De var det beste hjemmelaget i den kroatiske serien sist sesong. Statistikken viste 14-1-3 og 49-13 i målforskjell.

De har spilt tre kamper i den kroatiske serien denne sesongen, og er foreløpig ubeseiret. Rijeka står med to seire og én uavgjort.

Sarpsborg på sin side er debutanter i Europa, men de er godt varme i trøyen etter å ha spilt over halve sesongen i den hjemlige serien og spilt fire kamper i Europa. Sarpingene ligger på en flott femteplass i Eliteserien, bare seks poeng bak serieleder Brann.

De har vist fine takter i Europa League med seire mot sveitsiske St. Gallen og Vestmannaeyjar fra Island, og østfoldingene har scoret i alle fire kampene. Trener Geir Bakke har sagt at de vil gå offensivt til verks i Kroatia i håp om å få en tidlig scoring, men jeg tror det fort kan ende med en kontring imot.

Bakke har bygget et godt lag i Sarpsborg, hvor alle jobber for alle. De er et solid kollektiv. Og laget er ubeseiret i de syv siste kampene før bortematchen i Rijeka. Det gir selvsagt selvtillit, men de har en vanskelig oppgave.

Rijeka har naturlig nok fått favorittstempelet i denne kampen, men jeg synes ikke det er så interessant å spille på ren hjemmeserier til 1,37 i odds. Det er knalltøft å spille bortekamper mot kroatiske lag. Hjemmearenaene i Kroatia kan være heksegryter, hvor fanatiske fans gjør livet surt for bortelagene.

Jeg tror Rijeka leder både til pause og til full tid. Det gir småpene 2,10 i odds. Spillestopp er klokken 2040.