Sarpsborg 08 jakter tredje strake mot Molde

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball mellom Sarpsborg 08 og Molde som sitt klare høydepunkt. Som vanlig spilles det også fotball i Sverige på mandager, to kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. I tillegg er det kamp fra La Liga og mesterskapsserien i Danmark. Hockey-VM i Danmark ruller for fullt og det er fire kamper i kveld og i tillegg spilles det to viktige kamper i Stanley Cup natt til tirsdag.

Sarpsborg 08 - Molde H 2,00 (spillestopp kl 18.55)





Hjemmelaget åpnet sesongen med sju poeng på de tre første seriekampene, men deretter har det kladdet for Geir Bakkes mannskap. Kun to poeng er tatt på de fire siste seriekampene og sist søndag var laget en straffebom av Kristian Fardal Opseth unna fra å gå på sitt tredje strake tap. 2-1-1 på de fire spilte hjemmekampene, tapet kom mot serieleder Brann. Ole Jørgen Halvorsen er fortsatt skadet, men ellers er det skadefritt.

Molde har lagt en fæl uke bak seg. Sist søndag ble det et overraskende hjemmetap mot Odd i Eliteserien og onsdag ble det cupexit borte mot lille Brattvåg. Molde har dog fått en klart bedre sesongstart enn Sarpsborg 08 og står med 13 poeng. Seier i kveld vil føre laget opp på 2. plass i Eliteserien. De tre spilte bortekampene har kun gitt en scoring og fire poeng (1-1-1). Molde skal ikke ha noen betydningsfulle fravær.

Hjemmeseier i de to siste tilsvarende og selv om 2,00 på hjemmeseier i kveld er laber odds, setter vi pengene på hjemmeseier.