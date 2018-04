Sarpsborg 08 reiser seg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to kamper fra Premier League og det er kamper fra både La Liga, Serie A og Bundesliga. I Sverige spilles det kamper i Allsvenskan og den siste serierunde fra Nederland er også på menyen.

Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt H 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Litt under pari sesongstart av fjorårets bronsevinner, Sarpsborg 08. Åtte poeng på de seks første seriekampene gir en foreløpig 9. plass før denne runden. Røk 1-2 hjemme for Brann nest sist og 1-3 borte for Odd mandag kveld i en kamp som må ha vært sesongverste for Østfold-laget. 2-0-1 i de tre spilte hjemmekampene hittil og Sarpsborg 08 hadde sterke 9-5-1 på hjemmebane forrige sesong. Ole Jørgen Halvorsen er fortsatt ute med skade.

Nyopprykkede Bodø/Glimt har ikke hatt marginene på sin side i sesongstarten. Hadde fortjent poeng hjemme mot Rosenborg nest sist (0-1) og var klart bedre enn det 0-3 skulle tilsi i hjemmetapet mot Haugesund fjerde sist. Tok et viktig poeng borte mot Kristiansund forrige søndag og står med fire poeng etter de seks første seriekampene. Mannskapsmessig er det ingen endringer fra sist for Glimt.

Sarpsborg 08 har vært litt under pari i de siste kampene, men det er veldig sannsynlig at laget slår tilbake søndag. 1,70 på hjemmeseier er helt grei odds.

Strømmen - Nest Sotra H 1,65 (spillestopp kl 17.55)

Begge hjemmekampene er vunnet og begge bortekampene er tapt, og sånn sett er det tilbake til normalen for alltid like hjemmesterke Strømmen. Tapene på bortebane har dog kommet mot solide motstandere som Sandnes Ulf og Ull/Kisa og begge kampene er tapt med ett mål (1-2). På hjemmebane er det blitt to overbevisende 3-0 seire mot hhv Åsane og Levanger.

Nyopprykkede Nest Sotra har fått kjenne på at nivået er høyere i OBOS-ligaen enn i Postnord. Fire strake tap er det blitt og hele 11 baklengsmål.

Hjemmesterke Strømmen skal ha gode muligheter til å ta sesongens tredje hjemmeseier av tre mulige søndag. 1,65 er godkjent hjemmeodds og kombineres med seier til Sarpsborg 08. Totalodds på denne hjemmedobbelen 2,81.