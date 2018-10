Sarpsborg skal gi Genk kamp

Det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss torsdag. Den andre gruppespillrunden i Europa League skal spilles og med åtte grupper a fire lag er det hele 24 kamper som skal spilles i kveld. Både Rosenborg og Sarpsborg 08 har hjemmekamper mot tøff motstand. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i SHL i Sverige. Natt til fredag er det åtte kamper i NHL. Norges fotballjenter skal ellers ut i privatlandskamp mot Sverige.

Sarpsborg 08 - KRC Genk U 4,20 (spillestopp kl 20.55)





Sarpsborgs Europa League-eventyr har til de grader gått ut over seriefotballen. 0-1 tapet hjemme for Strømsgodset søndag kveld, var lagets sjette strake tap i Eliteserien og laget har havnet helt i ingenmannsland der. Var som ventet sjanseløse i den første gruppespillkampen borte mot Besiktas, selv om det stod 0-0 til pause. Besiktas endte opp med å vinne 3-1. Leverte dog solide hjemmekamper i playoffen og med tanke på de svake prestasjonene i serien i det siste, er det garantert full tenning for Geir Bakkes elever til denne kampen.

NB! Fredag er det vanvittige 464 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Belgiske Genk med Sander Berge som helt sentral på laget, gjorde jobben og vant komfortabelt 2-0 hjemme mot Malmö i sin første gruppespillkamp for 14 dager siden. Også i hjemlig serie går det bra for Genk. Laget er fortsatt ubeseiret etter de ni første serierundene (7-2-0), men all den tid serieleder Club Brügge har gjort det enda bedre (8-1-0), ligger laget "kun" på 2. plass. 3-1-0 på fire spilte bortekamper og laget slo blant annet Brøndby 4-2 borte.

Sarpsborg slo St- Gallen 1-0 hjemme i 2. kvalifiseringsrunde, de nøyde seg med 1-1 hjemme mot Rijeka i 3. kvalifiseringsrunde, mens de slo meritterte Maccabi Tel Aviv 3-1 hjemme i første playoffkamp. I kveld er Genk satt til skyhøye favoritter (1,47), men det skal være mulig for Sarpsborg 08 å få et bra resultat i kveld. Uavgjortoddsen er meget høye 4,20 og vi setter pengene på det utfallet i kveld.

Her kan du levere spillet