Sarpsborg skal hevde seg i Sveits

Det ble dessverre en liten nedtur for RBK i går. De sprakk så til de grader opp i andreomgang. Torsdagens langoddsmeny har sitt soleklare fokus på Europa League-kvalik. Tre norske lag i aksjon, og det blir veldig spennende å følge Sarsborg, Lillestrøm og Molde. Våre norske gutter i U19 EM spiller mot England klokken 12:00. Arsenal og Athletico Madrid møtes i en treningskamp 13:30.

St Gallen - Sarpsborg 08 (0-1) B 1,90 (Spillestopp 20:10)

Sarpsborg 08 reiser til Sveits og kamp mot St. Gallen.



St. Gallen endte på andreplass i sin hjemlige serie i fjor. Og det langt etter vinneren Young Boys. I årets serie som akkurat har startet var St. Gallen gode, og vant 2-1 over Basel. Det sveitsiske laget kommer inn i kvaliken i denne andre runden, og er nok langt i fra sin toppform for øyeblikket. De har nettopp startet sesongen, og det blir stor belastning med både serien og Europa League-kvalik. Vi tror St Gallen skal gi våre norske venner fra Østfold en real kamp. Det tror vi.



Sarpsborg 08 vil nok spille gjerrig i Sveits, i håp om et fint utgangspunkt før returen i Østfold. I vår egen Eliteserie henger Sarpsborg fint med, og innehar i øyeblikket en fin sjetteplass. En sterk 4-1-seier over Ranheim hjemme på Sarpsborg stadion i siste kamp i serien, og her var dem gode. Det er få lag som har kjørt over Ranheim på den måten før i år. I første runde ble islandsk motstand slått 6-0 sammenlagt. Sarpsborg var gode i den første kampen, og imponerte med å vinne stort. Det var dog som forventet at laget skulle ta seg videre fra den første runden.

Begrunnelse: Uten at vi har sett altfor mange kamper av hjemmelaget, tror vi guttene fra Østfold kan hevde seg. 1,90 på UB kjøper vi.

NK Osijek - Rangers (0-1) B 1,50 (Spillestopp 20:40)

Storlaget Glasgow Rangers tar turen fra Skottland til Kroatia for første oppgjør i andre kvalikrunde mot NK Osijek.



Hjemmelaget som er et svært ubeskrevet blad for oss norske eksperter. Laget holder til i toppdivisjonen i Kroatia. Laget havnet på fjerdeplass i fjor. De er klart sterkere på hjemmebane enn borte. I første runde avanserte laget på bekostning av motstand fra Moldova.



Rangers endte på tredjeplass etter Celtic og Aberdeen i fjorårets skotske toppserie. 11-5-3 er brukbart på bortebane, selv om den skotske serien er veldig ujevn. Makedonske Skopje ble slått 2-0 sammenlagt i første kvalikrunde. De har etter fjorårets serie spilt fem treningskamper. På disse har det endt med tre seiere, en uavgjort og et tap. Laget har spilt mange kamper den siste tiden, og skal være klare for dagens kamp.

Begrunnelse: Rangers skal ha fine muligheter på å ta med seg et poeng her. UB til 1,50 synes vi er helt greit. Dette kombinert med Sarpsborg (UB) gir oss en totalodds på 2,85.