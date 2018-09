Sarpsborg trenger et mirakel

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: Rosenborg kommer til å gi Celtic kamp

Oddstips 2: Jebali har blitt en hit i Rosenborg

Oddssingel: Gerrard gjør suksess med Rangers

V65 Bergen: Lerum jakter ny suksess i Bergen

V64 Boden: V64-omgang med stort potensial

V5 Bjerke: Vi tror på ny lunsjsuksess



24 kamper fra første runde i gruppespillet i Europa League skal spilles denne torsdagen og langoddsprogrammet domineres selvsagt av disse kampene. Rosenborg og Sarpsborg 08 skal begge ut i tøffe bortekamper mot hhv Celtic og Besiktas. Ellers er det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme og full runde i SHL.

Besiktas - Sarpsborg 08 (handikap 1. omgang 0-1) H 3,35 (spillestopp kl 18.55)

Besiktas er ikke blant favorittene til å gå til topps i Europa League, men de har et bra lag og er en dark horse.

De imponerte i Champions League forrige sesong, hvor de gikk ubeseiret gjennom gruppespillet og vant gruppe G foran lag som Monaco, Porto og RB Leipzig.

Besiktas røk ut i åttendedelsfinalen etter å ha vært uheldig å trekke de tyske gigantene Bayern München. De ble smadret av Bayern og tapte 1-8 sammenlagt.

Denne sesongen skal de forsøke å rette opp litt av inntrykket i Europa League.

Besiktas har en rekke stjernespillere på laget. Blant spillerne andre Pepe, den tidligere Arsenal-spilleren Guzhan Özyakup, Ryan Babel som har en fortid i Liverpool, den serbiske landslagsstjernen Adem Ljajić, den portugisiske landslagsspissen Ricardo Quaresma og spanske Alvaro Negredo som har spilt i Valencia og Manchester City.

Det blir tøft for Sarpsborg 08 å demme opp for det tyrkiske topplaget.

Geir Bakke sine menn har kjempet seg gjennom kvaliken for å komme seg for gruppespillet i Europa League for første gang noen sinne. Det er en stor bragd for en klubb som kun har eksistert i ti år.

Det tøffe kampprogrammet har begynt å bli merkbart i Sarpsborg som har kollapset i Eliteserien.

Sarpingene har tapt fire seriekamper på rad, og ligger nå nede på syvendeplass på tabellen. Det mest bekymringsfulle er at de tre siste tapene er kommet mot lag på nedre halvdel av tabellen.

Det er lite som tyder på at østfoldingene vil få spille i Europa neste sesong, så de må ta sjansen nå mens de har den.

Sarpsborg 08 har ingenting å tape. Jeg tror de kommer til trøkke til fra start.

NB! Fredag er det vanvittige 270 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

De har scoret i alle Europa League-kampene så langt denne sesongen, og det er ikke utenkelig at de kan score i Istanbul også. For forsvarsspillet til Besiktas er rufsete. De har sluppet inn mål i alle seriekampene sine denne sesongen.

Kristoffer Larsen måtte gi seg på onsdagens trening i Istanbul på grunn av smerter i armen, men han er antakeligvis spilleklar til torsdagens kamp. S08 har dermed en fulltallig tropp før torsdagens møte med Besiktas i den første kampen i gruppespillet i Europa League.

Besiktas slet på bortebane i kvaliken mot LASK Linz og Partizan Beograd, men de slo begge lagene hjemme i Istanbul. Jeg tror Sarpsborg 08 får det tøft på Vodafone Arena. For tøft. Jeg tror Besiktas leder med to mål eller mer etter første omgang. Det gir flotte 3,35 i odds, men denne kan ikke brukes som singel. Derfor har jeg kombinert den med en annen kamp fra Europa League.

AEK Larnaca - FC Zürich 1,75 - 3,40 - 3,75 H (spillestopp kl. 2055)

Det er to cupmestere som møtes på AEK Arena torsdag. Den kypriotiske klubben AEK Larnaca endte på fjerdeplass på Kypros i 2017-2018-sesongen, men de vant cupen på øyen i Middelhavet. Der slo de APOEL Nicosia i semifinalen og ligatoer Apollon i finalen.

Zürich på sin side rykket opp til den sveitske Superligaen før sist sesong, og de endte på fjerdeplass i comebacket. Det nyopprykkede laget gikk imidlertid hele veien til finalen i den sveitsike cupen, hvor de vant 2-1 mot Young Boys i finalen, selv om de spilte med ti mann den siste halvtimen.

AEK Larnaca viser en vanvittig hjemmeform, og det gir kypriotene en fordel i denne kamne, tror jeg.

AEK Larnaca tapte kun én av 18 hjemmekamper i den hjemlige ligaen sist sesong. Laget har faktisk kun tapt én av de siste 34 kampene foran egne fans. AEK Arena har blitt et fort for den kypriotiske klubben.

Klubbens nye trener Andoni Iraola, som tok over i juni, har så langt klart å fortsette den glimrende hjemmestatistikken. AEK har vunnet tre av tre hjemmekamper med Iraola som trener. De har scoret tolv mål og holdt nullen i alle tre kampene.

Den spanske treneren har hentet inn en rekke landsmenn til øyen i Middelhavet. Hele ni av spillerne i troppen har spansk pass. Spanjolene har vært sterkt delaktige i kvaliksuksessen. AEK har vunnet fem av de seks Europa League-kampene de har spilt, og de har kun sluppet inn ett mål på veien. Jeg tror Zürich skal få kjørt seg i denne matchen.

De har ikke fått noen god start på sesongen. Laget har kun vunnet to av de siste seks kampene, og de har bare klart å holde nullen i fem av de siste 21 kampene.

Zürich-forsvaret lekker, og nå skal de møte et AEK Larnca-lag som har scoret 3,3 mål i snitt per kamp på de siste 18 hjemmekampene. Det blir vanskelig for sveitserne.

Zürich er heller ikke noe bra bortelag. De har bare vunnet fire av de siste tolv bortekampene, og to av seirene kom mot lag fra lavere divisjoner i cupen.

Midtbanespilleren Nacho Cases og forsvarsspillerne Marios Antoniades og Igor Carioca er alle usikre hos AEK Larnaca. Det skal ikke ha noe å si.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette skal ende med hjemmeseier. Oddsen er fine 1,75. Denne brukes i en flott dobbel.

Torsdagens dobbelttips er AEK Larnaca + Besiktas (handikap 1. omgang 0-1). Denne kombinasjonen gir 5,86 i odds.



Her kan du levere spillet