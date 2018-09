Sarri gir blaffen i ligacupen

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram byr på to kvartfinaler i cupen her hjemme, fire kamper fra midtukerunden i Bundesliga, fire kamper fra midtukerunden i La Liga, sju kamper fra midtukerunden i Serie A, sju kamper fra midtukerunden i Ligue 1 i Frankrike og fem kamper fra midtukerunden i Allsvenskan. Og den byr på fem kamper fra tredje runde i den engelske ligacupen. I tillegg spilles det også seriefotball i Sveits og tysk 2. bundesliga. Det er med andre ord et meget omfattende langoddsprogram og husk at det også er midtukekupong på tippingen.

Liverpool – Chelsea pause/fulltid dobbel U/H 4,50 (spillestopp kl 20.40)







Engelsk, ligacup. 3. runde. Liverpool gjorde jobben i lørdagens Premier League-kamp, hvor de slo Southampton 3–0. Dermed har Jürgen Klopps menn vunnet seks av seks kamper i Premier League så langt, og de har vunnet syv av syv kamper i alle turneringer.

I starten av sesongen møtte Liverpool ganske enkel motstand, men terminlisten har vært tøffere i de siste kampene. Tottenham og Paris St. Germain er to av lagene Merseyside-laget har beseiret de siste ukene. Nå møter de et annet formlag fra Premier League.

Liverpool var ofte rufsete defensivt sist sesong, men de viste en ny side av seg selv da de holdt nullen i de tre første kampene denne sesongen. Klopp har funnet to meget gode forsvarsspillere i Joe Gomez og Andy Robertson. Sistnevnte ble nylig utnevnt til landslagskaptein hos Skottland.

PAOK – Chelsea-klipp

I tre av de fire siste kampene har imidlertid Liverpool sluppet inn mål. Leicester utnyttet en horribel feil av Alisson og reduserte til 1–2 på King Power Stadium, og Tottenhams Erik Lamela scoret et trøstemål for Spurs på tampen av kampen på Wembley.

Hardtsatsende PSG scoret to ganger mot Klopps menn i Champions League-kampen i forrige uke, så det er også sjanse for at Chelsea bryte gjennom Liverpools forsvarsrekke.

Men: Chelsea klarte ikke å score mot et kompakt West Ham-forsvar på London Stadium i helgen. Kampen endte 0–0 i Øst-London, og dermed tapte Chelsea sine første poeng denne sesongen.

Nå spiller Liverpool på en helt annen måte enn West Ham. Merseyside-laget går rett i angrep, og det vil antakeligvis gi overgangsmuligheter for Maurizio Sarri sine karer.

NB! Ca 160 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Chelsea har fått en god start på sesongen. De er ubeseiret etter syv kamper i alle turneringer, og før 0-0-kampen mot West Ham hadde de vunnet alle de seks første kampene sine, blant annet en dramatisk 3-2-seier mot byrival Arsenal i andre serierunden. Lagene til Sarri har aldri vært kjent for å tette igjen bakover, og det gjelder heller ikke Chelsea. De har sluppet inn mål i tre av de seks Premier League-kampene sine. I møte med angrepsrekken til Liverpool vil Chelsea-laget bli satt på en skikkelig prøve. Jeg tror ikke de klarer å holde nullen.

Samtidig har Chelsea scoret 15 mål på syv kamper denne sesongen, så Liverpool-forsvaret skal få litt å gjøre i denne matchen, tror jeg.

Tre av de siste seks kampene mellom disse lagene har endt uavgjort, to kamper har endt med seier til Chelsea og én gang har Liverpool gått av med seieren.

Forrige gang disse lagene møttes i ligacupen var i semifinalen i 2014-2015-sesongen. Den gangen vant Chelsea 2–1 sammenlagt.

Virgil van Dijk er usikker etter å ha fått en smell i ribbeina mot Southampton. Divock Origi, Adam Lallana og Dejan Lovren er alle ute med skader. I tillegg er Alex Oxlade-Chamberlain langtidsskadet. Klopp vil antakeligvis gjøre noen endringer på laget, og det kan bety at noen unge spillere får sjansen.

Pedro er tvilsom hos Chelsea etter at han gikk glipp av helgens kamp på grunn av en skulderskade. Mateo Kovacic er imidlertid tilbake. Emerson sto over helgens match, men han kan spille mot Liverpool.

Verken Klopp eller Sarri vil prioritere ligacupen. De har viktigere ting å tenke på, men Liverpool spiller på hjemmebane. Det gir dem en fordel, slik jeg ser det.

Jeg tror dette blir en jevnspilt kamp. Sarri, som sist sesong nedprioriterte kamper i Champions League med Napoli, vil iallfall ikke bruke sitt beste mannskap mot Liverpool i ligacupen. Jeg ser for meg et scenario hvor det er uavgjort til pause og Liverpool avgjør kampen i annen omgang. Det gir fine 4,50 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

