Sassuolo har rustet seg til toppkamp

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på de to siste kvartfinalene i cupen her hjemme. I tillegg er det to kamper i Allsvenskan, to kamper fra La Liga, to kamper fra Serie A og en kamp fra tysk 2. Bundesliga. LSK kvinner skal i returmøte mot russiske Zvevda Perm 16-delsfinalen i Champions League og har med seg 3–0 ledelse fra hjemmekampen, mens Lyon og Ada Hegerberg tar imot Avaldsnes etter at de vant 2–0 på Karmøy. I tillegg er det full runde i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i svenske SHL.

SPAL og Sassuolo er to av formlagene i Serie A. Sassuolo har kun ett tap på de fem første ligakampene. De tapte 1–2 borte mot Juventus, og det er ikke noe å skjemme seg over.

Sassuolo har vunnet samtlige tre hjemmekamper, og de har spilt 2–2 på Sardinia mot hjemmesterke Cagliari. Målforskjellen viser 12–8.

SPAL var nær ved å rykke ned sist sesong. De endte på plassen over nedrykksstreken med tre poeng mer enn Crotone som måtte ta den tunge veien ned i Serie B. Denne sesongen ser det bedre ut for arbeiderklubben fra Ferrara.

SPAL-forsvaret har vært bunnsolid i starten av sesongen. De har bare sluppet inn fire mål på de fem første kampene. Den imponerende defensive statistikken er det bare Juventus som kan matche. De har også fire innslupne mål så langt.

Klarer SPAL-forsvaret å tett igjen bakover i kampen mot Sassuolo? Jeg tror ikke det. Sassuolo har scoret i alle ligakampene denne sesongen, så SPAL-forsvaret får noe å bryne seg på.

SPAL fikk juling borte mot Fiorentina i helgen. De tapte 0-3, men de ligger fortsatt på en flott sjetteplass. Hovedårsaken er at de er sterke på hjemmebane. Foran egne fans har de vunnet begge kampene sine denne sesongen. De slo nyopprykkede Parma 1–0 i august og tok en sterk 2-0-seier mot Atalanta for ti dager siden. Det blir med andre ord ikke enkelt for Sassuolo.

Sassuolo snudde 0–1 til 3-1-seier mot Empoli i helgen. Dermed slo laget fra Modena i Emilia-Romagna tilbake på direkten etter å ha tapt 1–2 mot Juve i forrige serierunde.

I likhet med SPAL er også Sassuolo sterkest på hjemmebane, men jeg mener det er såpass med kvalitet i Sassuolo-laget at de skal være i stand til åpne SPAL-forsvaret.

Spillere som fotballnomaden Kevin-Prince Boateng, Manuel Locatelli, som kom fra AC Milan før denne sesongen, og Khouma Babacar lage problemer for vertene.

SPAL har ingen nye skader, og de er ventet å stille med det samme laget som tapte mot Fiorentina i helgen. De er faktisk det eneste laget i Serie A som har startet med samme startellever i alle de første kampene.

Hos Sassuolo er det eneste spørsmålet hvem som starter på topp. Khouma Babacar eller Federico Di Francesco? Ellers stiller later det til at de vil stille med de samme elleve som slo Empoli.

Vertene har vunnet de fire siste hjemmekampene sine, men de har ikke vunnet fem hjemmekamper på rad siden 1968.

Samtidig har Sassuolo bare vunnet tre av de siste tolv bortekampene, og de har sluppet inn elleve mål i de kampene.

Sassuolo slo SPAL på bortebane sist sesong i Ferrara, og lagene spilte uavgjort på Mapei Stadium.

Sassuolo-trener Roberto De Zerbi er inspirert av Pep Guardiola. Det syns. Hans Sassuolo presser lagene høyt oppe på banen, og det tror jeg de også vil gjøre mot SPAL. Det er ingen tvil om at Sassuolo har et spennende lag på gang. Jeg tror de kan bli den store positive overraskelsen i Serie A denne sesongen. Dersom de skal kjempe oppe i toppen, så må de vinne mot SPAL. Jeg tror de klarer det. Oddsen er 2,50. Det er ok.

