Schalke tar opp kampen med Bayern München

Det er et formidabel Langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Her hjemme er det klart for 1. runde i cupen og hele 60 kamper skal avvikles i kveld. I tillegg er det midukerunder i både Serie A og La Liga, og det er Premier League-fotball mellom Bournemouth og Manchester United. Det spilles fire kamper i Allsvenskan og det spilles cupsemifinaler i både Tyskland og Frankrike.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt H 1,80 (spillestopp kl 20.40)

Semifinale i den tyske cupen som heter DFB-pokal i hjemlandet og det spilles ikke retur. Med 2-0 hjemme mot Borussia Dortmund i serien søndag, tok Schalke 04 et klart grep om andreplassen i Bundesliga og skaffet seg fire poengs luke ned til Bayer Leverkusen på 3. plass. De fire øverste lagene kvalifiserer seg til høstens Champions League og Schalke 04 har nå åtte poeng ned til RB Leipzig på femteplass. Har ikke gjort noen videre cupsuksess de siste sesongen. Står med sterke 9-4-2 hjemme i Gelsenkirchen denne sesongen. Matija Nastastic er eneste skadefravær for Schalke.

Kun en seier og fire poeng på de fem siste seriekampene for Eintracht Frankfurt, som er i ferd med å miste sjansen til topp fire, etter en flott sesong. Står med 46 poeng og har fem poeng opp til Borussia Dortmund på 4. plass. Var tapende finalist mot nettopp Borussia Dortmund i DFB-pokal forrige sesong. Moderate 6-3-6 på bortebane i seriespillet denne sesongen. Ante Rebic er det eneste sentrale fraværet for Eintracht Frankfurt.

2-2-1 på de fem siste tilsvarende serieoppgjørene, men årets utgave av Schalke 04 ser bedre ut enn på lenge. Det skal være gode muligheter for at Schalke tar seg til finale. 1,80 på hjemmeseier duger godt.

Sampdoria - Bologna H 1,80 (spillestopp kl 20.40)

Det svinger ikke av Sampdoria for tiden og kun en av de seks siste seriekampene er vunnet (1-1-4). Men er fortsatt i posisjon til å nå 6. plassen som Milan innehar før denne midtukerunden. det er fem poeng opp. Meget flotte 10-3-3 på hjemmebane denne sesongen. Forsvarsspilleren Nicola Murru (15 seriekamper fra start) er helt sikkert ute, ellers er det ingen andre fravær, men noen spillere betegnes som usikre.

Etter 0-2-3 på de fem siste seriekampene, fikk endelig Bologna smake seierens sødme igjen søndag, da Verona ble slått 2-0 hjemme. Roberto Donadonis menn avanserte dermed til 11.plass med totalt 38 poeng og har elleve poeng ned til Crotone under streken. 5-1-9 er dog ikke allverdens bortestatistikk. Vassilis Torosidis, Godfred Donsah og Ladislav Krejci er uaktuelle onsdag.

Det står 7-2-0 på de ni siste tilsvarende på Stadio Luigi Ferraris og det skal være meget gode sjanser for ny hjemmeseier onsdag kveld. 1,80 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt og kombineres med seier til Schalke 04 og gir oss en dobbelodds på 3,24.