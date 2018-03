Seiersmaskinen slår tilbake

Sportspills øvrige mandagsmeny:

En heidundrende påskeuke står foran oss og den byr blant på V75 Påskebonanza. Den innledes skjærtorsdag med V75 på Gävle, fortsetter med den tradisjonelle V75-omgangen på Färjestad langfredag. Lørdag byr så Klosterskogen opp til sin store V75-omgang, mens det hele kulminerer med Grand Finale på Romme med Multijackpot på søndag 1. påskedag.

I tillegg til dette er det Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal fordeles på alle med sju rette. Og det betyr 904 467 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi gjennom en mandag som innledes med V4-lunsj fra Hagmyren. Til kvelden er det jackpotomgang i V64-spillet med 1 211 788 SEK ekstra i sekserpotten og på Leangen meldes om det gode baneforhold og ingen fare for avlysning av V65-løpene denne mandagen.

Nettavisen har hatt en herlig tipsuke bak seg selv om det gikk den veien høna sparker i gårsdagens V75-omgang på Sørlandet og heller ikke ble noen spillemessige suksesser søndag. Det har blitt godt med gevinster de aller fleste dagene den siste uken. Her er høydepunktene fra den siste uken.

Strålende V65-lunsj på Umåker fredag:

Petter Kristiansen traff veldig bra med sine V65-tips til lunsjen på Umåker fredag. Mitt mellomstore V65-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 432) satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 983 kr. På Eksperten ble det klaff 19 andelslag og totalt 115 579 kr av en omsetning på ca 20 000 kr.

Bergen travpark torsdag

Det ble ikke de store utbetalingene på Bergen travpark torsdag. Det minste V65-forslaget til Leirvåg her på Nettavisen (innl.pris kr 180) satt uansett rett inn og betalte tilbake pene 1 514 kr (6. valget Tangen Tia i V65-1 var med på kun tre hester. Også i V5-spillet ble det klaff for det aller minste forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 160). Her ble utbetalingen 1 338 kr.

Herlig V4-klaff på Färjestad onsdag

Petter Kristiansens mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 550) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 4 542 kr. På Eksperten ble det klaff for samtlige 25 innleverte andelslag og totalt innspilt ble 113 550 kr og Nettavisen omsatte V4 for ca 20 000 kr på Eksperten.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Nettavisens nye travekspert Petter Kristiansen leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

V65-suksess på Forus

Tirsdag kveld ble det flott klaff for Leirvågs Forus-tips. Undertegnedes V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag 17. mars

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken sist lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag 18. mars

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Da skal vi heretter rette fokus mot kveldens V65-omgang på Leangen, der jeg går på bankeren allerede i V65-1 og det er en velkjent hest som får tilliten.

Alt feil sist - i kveld er hedershesten tilbake

Det handler om 9 Valley Ivan og Inge Melby. Seiersmaskinen til John Einar Theodorsen gikk på et sjeldent nederlag på hjemmebanen i sin siste start (26. februar). Stod som nå på 40 meter tillegg og ettersom hesten hadde startet i et V75-løp på Bjerke kun to dager før, valgte Inge Melby å kjøre et avventende opplegg og la seg i rygg på Evil Enok M.E. underveis.Dessverre var Brækken-traveren langt under pari for dagen og Valley Ivan hadde fortsatt en mil frem 500 meter fra mål. I kveld varsler Inge Melby et offensivt løpsopplegg og Valley Ivan har slått kveldens motstand regelmessig de to siste årene. 2640 meter er aldeles ikke noe minus og 9 Valley Ivan i V65-1 blir min klare V65-banker på Leangen i kveld.

Motivert storfavoritt

Fireårshoppa 11 Synjo Danseuse står med tre seire og en råsterk andreplass i sine fire siste løp. Årsdebuterte i V75 på Leangen 27. januar og ledet hele veien. Har ikke startet siden det løpet, og gjør altså sin andre start for året i kveld. Har springspor på 20 meter tillegg og motstandsmessig er det alt annet enn avskrekkende. Både i DD-spillet og i V5-spillet velger jeg å bankerspille 11 Synjo Danseuse.



Men i V65-spillet tar jeg med noen garderinger, da jeg føler at 9 Valley Ivan er en enda sikrere banker i V65-spillet.

Melby kan ta to på direkten

Inge Melby er som kjent kusk på 9 Valley Ivan i V65-1, og han kusker også mitt objekt i V65-2. Her blir 8 Kringlers Balder og 7 Judison en ganske klar favorittduo, men de er begge usikre. Stabile og flinke 5 Potetgull er under flott utvikling og nærmer seg karrierens første seier. Den kan utmerklet godt komme i V65-2 i kveld.

Damene gjør opp i V65-3

V65-3 er kun åpent for damekusker og det er blitt et riktig fint spilleløp. Jeg markerer for seks hester på de fleste forslagene. Klarer Hilde Pettersen Vik å kjøre i trav med kapable 14 Buvoll Kos fra bakspor på 20 meter tillegg, tror jeg det er bra sjanse for at hesten tar sin fjerde strake seier i kveld. På kapasitet er jeg rimelig sikker på at Buvoll Kos er best i dette løpet.

Mjøen for første gang

Formtoppede 7 Gaardens Viktor gjør sin start nummer 50 i kveld i V65-4/V5-1 og for første gang får velkjørende Thomas Mjøen sjansen som kusk. Vallaken holder hysterisk form for tiden og fra springspor skal det være gode tetsjanser. Jeg bankerspiller hesten på det aller minste V65-forslaget, men tar med seks hester på de større forslagene i det som er blitt et meget fint løp.

Utfordrer storfavoritten

Årsdebuterende 12 Crackajack kommer tilå bli stor favoritt i V65-6, men jeg setter årsdebuterende 3 Eros Barsk først på min rangering. Vallaken utviklet seg meget flott utover treårssesongen og avsluttet fjoråret med en sterk 4. plass mot gode konkurrenter i et V75-løp på Bjerke i romjulen. I kveld står Eros Barsk på strek, mens 12 Crackajack står i bakspor på 20 meter tillegg. Det kan vise seg avgjørende til fordel for 3 Eros Barsk.