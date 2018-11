Semifinalemarerittet fortsetter for Start

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på semifinalen i cupen mellom Rosenborg og Start, i tillegg skal Manchester City møte Fulham i ligacupen i England. Det er også to interessante kamper i Allsvenskan, hvor AIK og tidligere Brann-trener Rikard Norling er på gulljakt. I Spania spilles det seks kamper i Copa del Rey og det spilles cupfotball i Danmark. På hockeyfronten er det full runde i SHL og det spilles tre kamper i den norske Eliteserien. Hele 13 kamper skal spilles i NHL.

Rosenborg – Start (handikap fulltid 0-1) H 1,90 (spillestopp kl19.00)

Semifinale i cupen. Start skal forsøke å ta seg til sin første cupfinale i historien, men samtidig må trener Kjetil Rekdal tenke på at sørlendingene har en viktig bunnkamp mot Sandefjord på søndag. Det er et dilemma for Start-treneren.

Start har et knallhardt kampprogram, og denne uken spiller de tre kamper på syv dager. Kristiansand-klubben spilte hjemme mot Molde så sent som mandag. Den kampen endte med 1-3-tap.

Dermed har Start kun tatt ett poeng av 30 mulige mot topp seks-lagene i Eliteserien denne sesongen. Nå venter serieleder Rosenborg i semifinalen i cupen.

Start har fått en opptur etter at Rekdal tok over på Sparebanken Sør Arena, men det viktigste for sørlendingene nå er å overleve i Eliteserien. Cupen kommer i andre rekke.

Statistikken mot Rosenborg i Trondheim er heller ikke noe som gir grunn til optimisme.

Da lagene møttes i Eliteserien på Lerkendal i vår tapte Start 0–2. Start har faktisk bare vunnet én av de 13 siste kampene på Lerkendal.

Disse lagene har kun en gang tidligere møtt hverandre i cupen. I kvartfinalen i 2010 sjokkåpnet Start med to raske scoringer på Lerkendal, og ledet 2–0 allerede etter ni minutter. RBK slo imidlertid tilbake og vant kampen 4–3.

Trønderne har erfaring med å være i finaler. De har spilt seg frem til tre av de fem siste cupfinalene. RBK tok et langt steg mot seriegullet da de slo Brann 1–2 i Bergen på søndag.

De har i likhet med Start et tøft kampprogram, men trønderne har en større bredde i stallen sin. De bør tåle belastningen, og jeg tror de klarer å spille seg frem til en ny finale.

I fem av de syv siste kampene mot Start har Rosenborg vunnet med to mål eller mer. Jeg tar derfor sjansen på et handikapspill. Jeg går for at RBK nok en gang vinner med to mål eller mer i Trondheim torsdag kveld. Oddsen for det scenarioet er 1,90 til RBK. Denne bruker jeg i en finfin dobbel.

DC United – Columbus Crew H 2,05 (spillestopp kl 00.55)

DC United, som allerede hadde sikret seg en playoffplass, spilte 0–0 mot Chicago i den siste dagen av den ordinære sesongen i MLS. Columbus Crew trengte tre poeng for å skaffe seg en playoffplass. Et hat trick av Zardes sørget for at Crew slo Minnesota United.

DC United og Crew endte begge på 51 poeng denne sesongen, bare målforskjellen skilte de to klubbene etter 34 kamper.

Mot Chicago Fire sist helg stilte DC United med sin sterkeste startellever, men spilte en svak kamp. De må heve seg flere hakk om de skal gå videre i playoffen.

Den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney løftet DC United med en gang han kom til Washington, og jeg tror han også vil gjøre det i playoffen. Rooney er toppscorer i hovedstadsklubben med elleve ligamål, selv om han kom til klubben så sent som i sommer. Den tidligere engelske landslagskapteinen har påvirket klubben, lagkameratene og fansen mer enn noen kunne tenke seg på forhånd.

Samtidig har DC United flere gode offensive spillere i stallen. Acosta og Mattocks har begge scoret ti mål i MLS, mens Asad har ni. At de har såpass mange målscorertyper gjør det vanskelig for Crew å hindre dem i å score mål.

Crew på sin side er avhengig av Zardes offensivt. Den tidligere LA Galaxy-spilleren har scoret 19 mål i MLS denne sesongen, og neste mann på scoringslisten hos Columbus Crew er storebror til AC Milan-spilleren Gonzalo Higuaín, Frederic. Han har seks mål hittil.

Crew kjempet med Philadelphia Union om en plass i playoffen i den siste runden. De trengte tre poeng i helgens kamp for å ende blant de seks beste i playoffen i Eastern Conference, og de gjorde jobben.

Columbus Crew er veldig avhengig av Zardes. Det gjør dem sårbare. Nå er det også dem som mener at DC United uten Rooney ville havnet i bunnen av Eastern Conference. Jeg mener uansett det er enklere å stoppe Zardes enn Rooney.

Jeg tror DC United vinner kampen natt til fredag. Laget fra Washington viser strålende form. De har vunnet fem av de seks siste kampene i MLS, mens Columbus har tapt tre av de siste seks matchene.

DC United har en lang skadeliste, og Taylor Kemp, David Ousted, Chris Odoi-Atsem, Vytas, Oniel Fisher og Kofi Opare er alle usikre til playoffkampen natt til fredag.

Crew må muligens klare seg uten Mike Grella. Han sliter med et vondt kne.

Hjemmestatistikken til DC United gjør meg sikker på at de vinner denne matchen. De står med 13-2-2 på 17 hjemmekamper. Crew på sin side har ikke vunnet mer enn tre av 17 bortekamper.

Jeg mener DC United vinner denne kampen. Oddsen er 2,05. Denne brukes i en dobbel.

Dobbelttips her blir altså Rosenborg (Handikap fulltid 0-1) og DC United. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 3,89 i odds. Spillestopp er klokken 1900.