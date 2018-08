Senker Güven Sandnes igjen?

Deilig treff på mandagens singeltips. Aston Villa leverte i serieåpningen på bortebane mot Hull. Det ga 2,40 i odds. Vi bommet imidlertid grovt på Brann-Start-kampen. Vi hadde U, men bergenserne slo til med en 4-1-seier.

Det er et fyldig oddsprogram denne tirsdagen. Det spilles blant annet syv kamper i Mesterliga-kvaliken, to kamper i Mesterskapserien i England og fem kamper fra 3. liga i Tyskland. Samt det spilles én kamp i 1. divisjon, hvor Kongsvinger møter Sandnes Ulf hjeme på Gjemselund.

Tirsdagens singeltips: Forest vinner på hjemmebane

Kongsvinger IL - Sandnes Ulf 1,60 - 3,85 - 3,95 H (Spillestopp er kl 1855)

Mark Dempsey fikk det ikke til med Start i eliteserien, men engelskmanen har løftet Kongsvinger etter at han tok over som trener på Gjemselund. Glåmdølene har bare tapt én av fem kamper etter at Dempsey kom til Hedmark.

Kongsvinger har tatt 19 av 24 mulige poeng på de åtte siste kampene. Nå ligger laget på en fin syvendeplass, to poeng bak Tromsdalen som innehar den siste kvalikplassen. KIL vil med seier klatre opp på femteplass.

Det er slett ikke umulig.

KIL har fått en drømmestart på høstsesongen. De vant 5-1 over Florø og 6-2 borte mot Strømmen. Kampene vært preget av massevis av energi, guts og offensiv lekenhet.

Hedmarkingene viser flott form på Gjemselund, hvor de har vunnet fire av de siste fem kampene. Samtidig skal det påpekes at tre av de fire seirene har kommet mot lag som ligger på nedre halvdel av tabellen.

Nå venter et Sandnes Ulf-lag som bare er tre poeng bak dem på tabellen. sliter på bortebane denne sesongen. Bengt Sæternes sine menn har kun vunnet én av åtte bortekamper så langt. Statistikken viser 1-3-4 og 9-17 i målforskjell. Det er kun to lag som har scoret færre mål enn dem på bortebane hittil denne sesongen.

KIL-kaptein Adem Güven måtte gå av banen etter et kvarter mot Strømmen sist, men han håper å rekke tirsdagens kamp mot Sandnes Ulf. Glåmdølene trenger ham mot rogalendingene.

Güven har nemlig scoret i tre av de fire siste oppgjørene mot Sandnes Ulf. I de to siste bortekampene har Güven satt fire baller i nettet, og dermed er han døpt til Sandnes Ulf-dödaren.

Rogalendingene har en elendig statistikk mot Kongsvinger hjemme i Sandnes, hvor de har tapt fire av de seks siste kampene, så har de en grei statistikk på Kongsvingers hjemmebane. Gjemselund er blitt en slags lykkearena de to siste sesongene.Sandnes har nemlig vunnet de to siste bortekampene mot KIL med knapp margin.

Det virker som Kongsvinger er mest i dytten, og de møter et svakt bortelag i Sandnes. Jeg satser pengene på hjemmeseier til 1,60 i odds. Det er litt tynt som singeltips, derfor bruker jeg denne kampen i en dobbel.

1. FC Kaiserslautern - SC Preussen Münster 1,80 - 3,10 - 3,40 H (Spillestopp er kl 1855)

FC Kaiserslautern måtte ta den tunge veien ned i 3. liga etter at laget havnet på sisteplass i 2. Bundesliga sist sesong. Laget, som spilte i 1. Bundesliga så sent som i 2011-2012-sesongen, skal denne sesongen spille nede på tredje nivå i tysk fotball.

Michael Frontzeck kom inn som trener for Kaiserslautern i vinter, men klarte ikke å redde klubben fra nedrykk. Nå skal han forsøke å få dem opp igjen.

De har fått en grei start på sesongen. FC Kaiserslautern slo 1860 München 1-0 hjemme i serieåpningen, og i forrige serierunde spilte de 1-1 på bortebane mot Sonnenhof.

SC Preussen Münster fikk en flott start da de slo Fortuna Köln hele 4-1 på bortebane, men de kom kraftig ned på jorden i forrige serierunde hvor de tapte 1-2 hjemme mot Carl Zeiss Jena.

SC Preussen Münster var en middelhavsfarer sist sesong, og jeg tror ikke at de vil kjempe i toppen denne sesongen heller. Over 46 prosent av kampene i 2. Bundesliga endte med hjemmeseier sist sesong, og jeg tror også denne kampen ender med H. Oddsen er fine 1,80, og den brukes i en dobbel sammen med Kongsvinger.

Tirsdagens dobbelttips er Kongsvinger + FC Kaiserslautern. Denne kombinasjonen belønnes med fine 2,88 i odds. Spillestopp er klokken 1855.