Sensasjonell odds på Sassuolo

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper i Eliteserien med storkampen Molde - Rosenborg som det klare høydepunktet. I tillegg er det sju kamper i OBOS-ligaen, mens Fredrikstad skal tilbake på vinnersporet hjemme mot Elverum i 2. divisjon avdeling 1. Ellers er det en rekke kamper både i Serie A og La Liga og det spilles en god del kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Sassuolo - AC Milan H 2,90 (spillestopp kl 20.25)





39 år gamle Roberto De Zerbi ble ny manager for lille Sassuolo før denne sesongen og han har levert på direkten. Sassuolo rykket opp fra Serie B etter sesongen 2012/13 og har klort seg fast. Endte riktignok fjerde sist i sin første sesong etter opprykket (sesongen 2013/14), men klatret til 12. plass sesongen etter (2014/15), så ble det en knallsterk 6. plass og plass i Europa sesongen 2015/16, 12. plass sesongen 2016/17 og fjorårssesongen endte med 11. plass. Bereiste Kevin-Prince Boateng kom til Sassuolo før denne sesongen og har virkelig funnet tilbake til storspillet under de Zerbi. Spissen Domenico Berardi var med i landslagstroppen til Italia til Nations League og fikk spille den siste halvtimen borte mot Portugal.

Vi har lansert Sassuolo både hjemme mot Empoli nest sist (vant 3-1) og borte mot Spal torsdag kveld (vant 2-0) og faktisk er det slik at Sassuolo med seier i kveld vil avansere til en sensasjonell 2. plass i Serie A. Står med 4-1-1 etter de seks første seriekampene og det eneste tapet er kommet borte mot Juventus. Den kampen vant Juventus 2-1, men Sassuolo ga serielederen match til døra. Samtlige tre hjemmekamper denne sesongen er vunnet. Både Berardi og Prince Boateng startet på benken mot Spal torsdag, men i kveld er begge tilbake fra start. Trener De Zerbi har kun midtbanespilleren Joseph Duncan ute med skade, ellers er det helt skade- og karantenefritt for Sassuolo.

AC Milan har i likhet med Genoa en kamp mindre spilt enn de andre lagene i Serie A, da deres kamp ble utsatt grunnet den tragiske broulykken i Genoa. Milan står med 1-3-1 på sine fem første seriekamper og har altså startet klart under pari. Den eneste seieren er kommet hjemme mot Roma i andre serierunde (2-1). Tre spilte bortekamper har gitt to uavgjorte og 2-3 ap mot Napoli i første kamp. 1-1 både mot Cagliari og 1-1 mot Empoli er ikke overbevisende borteresultat. Gonzalo Higuain som var kommet i gang med målproduksjonen mistet torsdagens bortekamp mot Empoli og mister også kveldens kamp med skade. Ivan Strinic har fortsatt ikke spilt for Milan etter overgangen fra Sampdoria og han er fortsatt uaktuell. Forsvarskollegaene Andrea Conti og Mattia Caldara er også uaktuelle, slik de også har vært hele denne sesongen.

Det står 2-0-2 på de fire siste tilsvarende og med tanke på slik Sassuolo har sett ut denne sesongen, burde vært laget vært satt til favoritt i kveld. Det er de ikke i nærheten av å være og 2,95 på hjemmeseier er et soleklart valg fra oss i denne kveldskampen fra Serie A.

