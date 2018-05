Serieleder Brann ser seg ikke tilbake

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Norsk fotballs store festdag er naturligvis det overskyggende høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Full runde i Eliteserien og full runde i OBOS-ligaen står på menyen. Men vi må heller ikke glemme at det også spilles finale i Europa League litt senere på kvelden mellom Marseille og Atletico Madrid og at det er ventet bortimot 30 000 tilskuere for å se serieleder Hammarby hjemme mot Malmö i Allsvenskan. I Postnord-ligaen, 2. divisjon avdeling 1, spiller Fredrikstad en meget viktig bortekamp mot Hønefoss.

Brann - Haugesund H 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Toppkamp de luxe på Brann stadion, mellom serieleder Brann og Haugesund på 3. plass. Brann tok sin sjuende strake seier og åttende totalt, da laget slo Start 1-0 lørdag kveld. Det var klasseforskjell på lagene og Brann står med 25 poeng etter de ni første seriekampene og voldsommee 16-2 i målforskjell. Hjemme på Brann stadion er det blitt full pott på de fire første kampene og ingen baklengsmål (9-0). Brann har i likhet med Rosenborg alltid hjemmekamp på 16. mai. Der ble tap 1-2 mot Bodø/Glimt i nedrykkssesongen i 2014. Bortsett fra det har Brann vunnet de fem siste hjemmekampene på akkurat denne dagen. Ruben Kristiansen er fortsatt ute, mens backkollega Taijo Teniste som måtte forlate banen etter et stygt fall mot Start, naturligvis også er ute. Det betyr at Daniel Braaten vikarierer som høyreback, slik han gjorde med bravur når han kom inn mot Start.

Haugesund snudde 0-1 til 3-2 seier hjemme mot Kristiansund søndag og tok dermed sin femte seier for sesongen. Står totalt med 5-2-2 og 17 poeng og ligger på 3. plass. Tre av fem bortekamper er vunnet, tapet kom mot Ranheim (2-4). Benjamin Karamoko skal være friskmeldt, det betyr at trener Eirik Horneland i all hovedsak har et skadefritt mannskap til disposisjon.

Brann har vunnet de to spilte mot Haugesund på Brann stadion, etter at laget kom tilbake i Eliteserien og det er umulig å ikke gi bergenserne fornyet tillit her.

Vålerenga - Stabæk H 1,65 (spillestopp kl 17.55)

Brukbar sesonginnledning for Vålerenga som tok en fortjent 1-0 seier borte mot Sandefjord lørdag. Står med 4-3-2 totalt og 15 poeng og ligger på 5. plass. Men kun en av fire hjemmekamper på Intility Arena er vunnet (1-2-1). Vålerenga stiller med identisk tropp som mot Sandefjord, det betyr at Ernest Agyiri og Fitim Azemi fortsatt er ute med skader.

Stabæk burde tatt ledelsen hjemme mot Rosenborg søndag kveld, men FRanck Boli brente to kjempesjanser tidlig i den kampen. Stabæk gjorde uansett en flott kamp, selv om det endte med 0-1 tap. Står med kun sju poeng hittil og ligger tredje sist. Kun to poeng er tatt på fem spilte bortekamper (0-2-3). Venstreback Jeppe Moe pådro seg sesongens fjerde gule kort mot RBK søndag kveld og må sone karantene i kveld. Forsvarssjef Vadim Demidov måtte gi seg tidlig i 2. omgang mot Rosenborg og er trolig også ute.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende og Vålerenga har altså kun vunnet en av fire hjemmekamper denne sesongen. Men i kveld har Stabæk sentrale fravær defensivt og vi tror Vålerenga tar sesongens andre hjemmeseier. Vi kombinerer med seier til Brann og får 2,81 i odds på denne favorittdobbelen fra Eliteserien.