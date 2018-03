Siste sjanse for FC Köln

Mandagens langoddsprogram byr på både Eliteseriefotball her hjemme og Premier League-fotball. Kristiansund tar imot Vålerenga hjemme, mens Stoke tar imot den suverene serielederen Manchester City i Premier League. I tillegg er det kamper både i La Liga og Bundesliga, samt dansk superliga. I Sverige spilles det hockey. Playinn til kvalserien for kvartfinale i SHL og playoff for kval til SHL. Raw Air har forflyttet seg til Lillehammer og der er det kvalifisering i kveld.

Werder Bremen - FC Köln B 3,85 (spillestopp kl 20.25)





Siden det kun er 18 lag i Bundesliga, så er det kun 34 serierunder som skal spilles i Tysklands øverste divisjon. Det betyr at det kun er åtte serierunder igjen for 16 av lagene, mens de to lagene i kveldens kamp avslutter den 26 serierunden.

Werder Bremen ligger på 14. plass med totalt 27 poeng og har kun to poeng ned til Mainz som ligger tredje sist og på kvalikplass (dobbeltkamp mot lag nummer tre i 2. bundesliga). Rune Bratseths gamle klubb har bra form og kun ett tap på sine seks siste seriekamper (3-2-1). Hjemme i Bremen er ikke tallene bedre enn 4-4-4, men de sju siste har gitt 4-3-0, så tapene kom i første del av sesongen. Har bortimot ingen skader i sitt lag, kun spissen Fin Bartels (14 seriekamper fra start og to mål), mangler av de som har spilt denne sesongen.

Tabelljumbo FC Köln stod med ufattelige tre poeng etter 16 serierunder (0-3-13) og det så helt iskaldt ut for laget. Men tok tre strake seire rundt årsskiftet og med 4-2-3 på de mi siste seriekampene, er det fortsatt håp. Står med 17 poeng, når det er gjenstår ni serierunder og har altså da åtte poeng opp til Mainz på kvalikplassen. Svært begredelige 2-2-8 på bortebane, men verd å merke seg er at de to borteseirene er kommet i løpet av de tre siste bortekampene, deriblant knallsterke 2-1 mot RB Leipzig i forrige bortekamp. Midtbanespilleren Christian Clemens (tre seriekamper fra start) og spissen Sehrou Guirassy (kun en seriekamp fra start) er de eneste spillerne ute med skade i kveld og det innebærer at FC Köln ikke har vesentlige fravær.

Det er ingen tvil om at Werder Bremen skal stå som klar favoritt i kveld, men FC Köln tok altså skalpen til sterke RB Leipzig i forrige bortekamp. Vi går etter skrellen her og 3,85 på borteseier spilles.