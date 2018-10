Skademareritt for Tottenham

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et fantastisk fint langoddsprogram vi har foran oss. Åtte kamper fra Champions League med godbiter som Napoli - Liverpool og Tottenham - Barcelona som de to største kampene. Midtukerunden i Championship i England inneholder fem kamper denne onsdagen og det spilles full runde i Eliteserien håndball for menn. Natt til torsdag er det klart for sesongåpning i NHL og fire kamper skal spilles.

Tottenham - Barcelona U 3,70 (spillestopp kl 20.55)





Tottenham smadret Real Madrid 3-1 hjemme i gruppespillet forrige sesong og skal nok ha et berettiget håp om også å kunne Barcelona hjemme onsdag. Etter tre strake seire innledningsvis på Premier League-sesongen, røk Tottenham på to tap. Først 1-2 borte mot Watford og dernest 1-2 hjemme mot Liverpool. Men Spurs har slått tilbake med to strake borteseire og har fått en bra start på ligasesongen. Innledet dog gruppespillet med å tape 1-2 borte for Inter og dermed er det svært avgjørende med poeng i denne. Vant sin gruppe forrige sesong og klarte sterke 2-2 borte mot Juventus i første kamp av åttedelsfinalen, men klarte å tape 1-2 hjemme og dermed av Champions League-eventyret ute. Dessverre for Tottenham så er både Dele Alli, Christian Eriksen, Mousa Dembele, Jan Vertonghen og Serge Aurier alle uaktuelle til kveldens kamp. Men førstekeeper Hugo Lloris er friskmeldt.

Det har vært en rufsete start i La Liga for Barcelona. Innledet riktignok med fire strake seire, men har faktisk kun tatt to poeng på de tre siste seriekampene og to av de er attpåtil spilt hjemme. Topper fortsatt tabellen med sine totalt 14 poeng, men har åpenbart litt å slipe på. Tok oppskriftsmessig ledelsen 1-0 borte mot Leganes i forrige bortekamp, men rotet seg bort og tapte 1-2. Vant 4-0 hjemme mot PSV i den første gruppespillkampen, men briljerte ikke noe særlig og tre av målene kom i løpet av de siste ti minuttene. Spilte 0-0 i to av tre bortekamper i forrige sesongs gruppespill og røk som kjent ut i kvartfinalen etter å ha tapt hele 0-3 borte for Roma i returkampen. Samuel Umtiti fikk rødt kort mot PSV og soner karantene, det betyr at nysignerte Clemente Lenglet blir Piques partner i midtforsvaret.

Undertegnede har fulgt Barcelona veldig tett de siste 15 årene og hadde tidlig blinket ut spill på Tottenham i denne matchen. Men skadeomfanget til Tottenham har endret min oppfatning. En spiller som Christian Eriksen erstatter du rett og slett ikke og når midtbanekollegaene Dele Alli og Moussa Dembele i tillegg er ute, ser det mye tyngre ut for Spurs.

Barcelona spilte uavgjort i to av tre gruppespillkamper i Champions League forrige sesong og de spilte uavgjort borte mot Chelsea i åttedelsfinalen. Barcelona lever veldig greit med ett poeng i London i kveld og 3,70 på uavgjort er ganske så høyt på poengdeling og spilles.

