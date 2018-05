Skeid og KFUM/Oslo kjemper om å være nest best i Oslo

Tro det eller ei så må du ned på nivå tre for å finne det nest beste laget i Oslo. I Postnord avdeling 2 som er det offisielle navnet på divisjonen kjemper nemlig KFUM/Oslo mot Skeid om å inneha den tittelen, og sannsynligvis også om opprykk.

I skrivende stund ligger lagene på en førsteplass og en andreplass. KFUM har 10 poeng, mens Skeid har 8. Sist runde spilte KFUM 1-1 borte mot det som før seriestart var favoritten i divisjonen, Arendal. Sørlendingene har skuffet, men det har ikke KFUM. Skeid på sin side knuste Vard Haugesund 5-0.

Den tidligere Bærum-spilleren Moses Dramwi Mawa har laget 4 mål for KFUM i serien (6 totalt på 7 kamper), mens toppscorer for Skeid har vært Mesut Can.

