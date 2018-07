Slik er tittelutfordrernes åpningsprogram: - Liverpool får det tøft

Manchester United endte på andreplass forrige sesong. Sølvmedaljer er imidlertid ikke et samleobjekt på Old Trafford, og Jose Mourinhos mannskap jakter naturligvis klubbens 21 ligamesterskap.

Den ferden starter mot Leicester 10. august. De blåkledde fra Sentral-England havnet på niendeplass forrige sesong. At Premier League-vinnerne fra 2015/16-sesongen ikke gjorde det bedre grunnet hovedsakelig i en svak start på sesongen.

«The Foxes» maktet bare å plukke 6 poeng av 24 mulige på de åtte første kampene. Det må likevel nevnes at Jamie Vardy og co møtte Arsenal, Manchester United, Chelsea og Liverpool i løpet av de seks første kampene.

I kampen mot United sørget mål av Marcus Rashford og Marouane Fellaini for 2-0-seier til «The Red Devils».

Dette var bare en av Uniteds seks seire på de sju første kampene forrige sesong.

Etter Leicester-kampen skal Manchester-laget gjeste American Express Community Stadium, hvor Brighton er motstander. Deretter står den første topp 6-motstanderen for tur.

Manchester United-Tottenham spilles 27. august.

I 4., 5. og 6. serierunde møter United henholdsvis Burnley borte, Watford borte og Wolverhampton hjemme.

Fredag ettermiddag er oddsen for at Manchester United vinner serien 7,00.

Liverpool med tøff start

Manchester Uniteds rivaler Liverpool har en av de tøffere åpningene. Merseyside-klubben sesongåpner hjemme på Anfield mot West Ham søndag 12. august.





London-laget havnet riktignok på 13. plass forrige sesong, men har forsterket seg i det inneværende overgangvinduet. Den 25 år gamle høyrevingen Felipe Anderson, som ble hentet Lazio, kan bli et uromoment for ligaens venstrebacker.





Jack Wilshere-signeringen er også ventet å heve «The Hammers». Den nye manageren Manuel Pellegrini vant forøvrig Premier League med Manchester City i 2013/14-sesongen.





Etter West Ham-kampen venter to oppgjør som på papiret skal være enklere for Liverpool. Først Crystal Palace borte, som etterfølges av Brighton hjemme.





Så går Jurgen Klopps lag inn i en vanskeligere periode. I den 4. og 5. serierunden har klubben fra Nordvest-England to tøffe bortekamper mot henholdsvis Leicester og Tottenham. Deretter følger en hjemmekamp mot Southampton, før Salah og co skal gjeste Stamford Bridge, hvor Chelsea er motstanderen.





I den 8. serierunden kommer Pep Guardiolas Manchester City på besøk.









Behagelig åpning for City

Pep Guardiolas Manchester City har et av de letteste åpningsprogrammene. Riktignok åpner de lyseblå med en bortekamp mot Arsenal på Emirates, men etter det venter en rekke kamper som skal være overkommelig for de regjerende ligamesterne.





Huddersfield hjemme i den andre serierunden, etterfulgt av en bortekamp mot Wolverhampton, og så to hjemmekamper mot Newcastle og Fulham. Alle fire klubbene er spådd på nedre eller midtre delen av tabellen.





Det gjelder også nyopprykkede Cardiff som City møter borte i den sjette serierunden. Waliserne er Premier Leagues nedrykksfavoritter.





I den påfølgende hjemmekampen mot Burnley er «Sky Blues» klare favoritter. Det er først i den åttende serierunden, når City møter Liverpool borte, at Guardiolas mannskap får den første ordentlige testen.





I alle fall siden åpningskampen mot Arsenal.











Variert motstand venter «Spurs»

Tottenhams nye, fortsatt navnløse, stadion, er ikke klart før de hvitkledde møter Liverpool den 15. september i femte serierunde. «Spurs» skal imidlertid ikke bare spille bortekamper før det.





London-laget åpner mot Newcastle på St James' Park. De sorte og hvite endte på 10. plass forrige sesong, men har hentet både Fabian Lukas Schär fra Deportivo La Coruña og Sung-yong Ki fra Swansea denne sommeren.





I andre serierunde er London-naboen Fullham motstander. Kampen skal spilles på Wembley, der «Spurs» spilte samtlige hjemmekamper i fjor. Det blir likevel den siste gangen Wembley huser Tottenhams hjemmekamper.





Manchester United blir Mauricio Pochettinos først topp 6-motstander. Tottenham gjester Old Trafford 27. august, før de spiller nok en bortekamp mot Watford i den fjerde serierunden.





Laget som endte på tredjeplass forrige sesong spiller skal som sagt spille sin første kamp på deres nye stadion mot Liverpool i den femte serierunden.





To bortekamper mot Brighton og Huddersfield følger deretter. I den åttende serierunden møter Tottenham Cardiff på sitt nye stadion.





Det betyr at Tottenham har fem kamper på bortebane i løpet av sine åtte første seriekamper.









Sarri må unngå potensielle bananskall





Hjemmekampen mot byrivalen Arsenal i sesongens andre kamp blir derfor den første ordentlige testen for de blåkledde.





I den tredje serierunden må «The Blues» reise nordover for å spille bortekamp mot Newcastle. Forrige sesongs tiendeplass tok 28 av sine 44 poeng på hjemmebane i fjor.

Oppgjøret mot «The Magpies» etterfølges av to hjemmekamper mot Bournemouth og Cardiff i henholdsvis 4. og 5. serierunde.

Så går Sarris lag fire tøffe kamper i møte. Poengfasten i disse kan fort bli sesongdefinerende.

West Ham borte på London Stadium er ingen spasertur. Chelsea møter London-rivalene 23. september, og seks dager senere kommer Liverpool til Stamford Bridge.

Mohammed Elyounoissi og Southampton er motstanderen i den åttende serierunden. En kamp som forøvrig spilles på St. Mary's Stadium.

I den niende serierunden kommer en gammel kjenning på besøk til London. Jose Mourinhos Manchester United møter Chelsea 20. oktober.

Fredag ettermiddag ligger oddsen for at Chelsea vinner Premier League på 15,00.

Ingen tilvendingsperiode for Emery

Unai Emery er mannen som har overtatt for Arsène Wenger i Arsenal. Den tidligere Paris Saint-Germain-treneren får det tøft allerede fra første spark på ballen i Premier League.





Arsenal møter tittelforsvareren Manchester City til dyst i åpningskampen. Kampen spilles riktignok på Emirates, men det er liten tvil om at City er favoritter før oppgjøret. Fredag ettermiddag er oddsen for Arsenal-seier 3,50, mens oddsen for borteseier ligger på 1,85.





Seks dager etter City-kampen skal «The Gunners» til Stamford Bridge for å møte Chelsea. I den tredje serierunden møter de røde og hvite nok en London-klubb. Da er det Jack Wilshere og resten av West Ham som besøker Emirates.





Etter sjokkåpningen, roer det seg betraktelig ned. Cardiff og Newcastle, begge bortekamper, er Arsenals motstandere i henholdsvis 5. og 6. serierunde.





Arsenals sjette kamp for sesongen spilles på Emiratesk. Da er det Everton som skal utfordre Pierre-Emerick Aubameyang og co om tre poeng.





Watford, som endte på 14. plass forrige sesong, tar i mot Arsenal på Vicarage Road 29. september. En uke senere drar laget fra det nordlige London ned til Sørvest-London for å møte Fullham i den åttende serierunden.