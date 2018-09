Søndagsdobbel til helspreke 5,48 i odds

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper i Eliteserien med storkampen Molde - Rosenborg som det klare høydepunktet. I tillegg er det sju kamper i OBOS-ligaen, mens Fredrikstad skal tilbake på vinnersporet hjemme mot Elverum i 2. divisjon avdeling 1. Ellers er det en rekke kamper både i Serie A og La Liga og det spilles en god del kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Ranheim - Kristiansund H 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Ranheim klarte ikke å holde på verken 1-0 eller 2-1 borte mot Stabæk forrige søndag, men fikk altså Ivar Furu utvist allerede etter 38 minutter og endte opp med 2-3 tap. Har uansett gjort en strålende sesong og ligger på 5. plass med 35 poeng. Skal ikke møte noen av topplagene i de sju siste serierundene og har fire av de kampene hjemme i Trondheim. Det er ikke mer enn fem poeng opp til Molde på 3. plass. Ranheim med flotte 6-3-2 på hjemmebane. Ivar Furu soner karantene etter utvisningen mot Stabæk.

Kristiansund viste igjen flott moral da de snudde 0-1 til 2-1 seier hjemme mot FK Haugesund sist søndag. Med 31 poeng skal det mye til om Kristiansund skal bli involvert i nedrykksstriden. Moderate 3-3-5 på bortebane. Flamur Kastrati må sone karentene for gule kort søndag og det er et drawback for laget. 2,15 i odds på Ranheim er slett ikke verst odds og spilles. Kampen kan naturligvis spilles som singel, men vi dobler spillet med en svært godt betalt hjemmeseier fra OBOS-ligaen.

Notodden - Ham-Kam H 2,55 (spillestopp kl 17.55)

Notodden fikk med seg meget viktig bortepoeng mot Sandnes Ulf sist søndag og står dermed med 26 poeng. Det er kun ett poeng ned til Strømmen på kvalikplassen og fem poeng ned til Florø på direkte nedrykk. Variable 4-3-5 hjemme på Notodden, men har hjemmekamper mot Strømmen og Florø i de to siste hjemmekampene, så Notodden har alt i egne hender.

Ham-Kam rykket i likhet med Notodden opp til OBOS-ligaen før denne sesongen. Rotet vekk en 2-0 ledelse hjemme mot tabeelljumbo Levanger sist søndag, og står med 30 poeng, så det er fortsatt nedrykksfare. Har i tillegg et ganske tøft gjenstående program og skal møte både Aalesund og Mjøndalen fremover. Svake 3-2-7 på bortebane.

Notodden må ha tre poeng og 2,55 i hjemmeodds er strålende odds. Vi hever listen og knaller til med en dobbel med seire til Ranheim og Notodden til herlige 5,48 i totalodds.

