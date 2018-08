Southampton må vente på sesongens første seier

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Sju kamper skal spilles i Premier League og det er tilnærmet full serierunde i Championship. Bundesliga startet opp fredag og lørdag er det seks kamper fra denne på menyen. Her hjemme er det slaget om Nord-Norge som gjelder i Eliteserien når Tromsø tar imot Bodø/Glimt. Ellers er det en rekke kamper fra både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles naturligvis fotball i både Spania, Italia og Frankrike også, bare for å nevne noe.

Southampton - Leicester U 3,10 (spillestopp kl 15.55)

Southampton var involvert i nedrykkskampen omtrent helt til det siste i fjorårssesongen, men endte tilslutt tre poeng foran Swansea. Innledet denne sesongen med 0-0 hjemme mot Burnley og røk som ventet borte mot Everton forrige lørdag (1-2), men gjorde en brukbar bortekamp. Normalt hjemmesterke Southampton hadde ikke bedre enn 4-7-8 på St. Mary's stadium forrige sesong. Vår egen Mohamed Elyounoussi mistet forrige lørdags bortekamp mot Everton, men er friskmeldt til denne.

Bra seriestart for Leicester. En klønete hands allerede etter tre minutter og straffespark imot, ødela for Leicester i seriepremieren borte mot Manchester United. Vant faktisk ballinnehavet med 58-42 i den kampen tross bortebane, uten at vi skal legge altfor mye vekt på det. 1-2 tap ble det der. Vant komfortabelt 2-0 hjemme mot nyopprykkede Wolverhampton sist lørdag. Moderate 5-5-9 på bortebane i fjorårssesongen. Jamie Vardy ble utvist mot Wolves og soner sin første av tre kampers karantene lørdag. Matty James og nysignerte Caglar Soyuncu er begge ute med skader.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Ingen enkel kamp å spå utfallet av dette, men Southampton spilte mange uavgjorte på hjemmebane forrige sesong og spilte også uavgjort i sin hittil eneste hjemmekamp denne sesongen. 3,10 på uavgjort er fin odds og spilles.

