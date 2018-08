Southampton trøbler i serieåpningene

Søndagens oddsprogram byr på full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det tre herlige kamper fra Premier League. Høydepunktet er uten tvil storkampen i Nord-London mellom Arsenal og regjerende ligamester Manchester City.

Southampton var en gedigen skuffelse sist sesong, men Burnley var den store positive overraskelsen.

En av grunnene til The Saints nedturen var de svake resultatene hjemme på St. Mary's. De vant bare fire av 19 hjemmematcher forrige sesongen. Kun West Brom som rykket ned var dårligere foran egne fans.

Før hjemmekampen mot Burnley har Southampton kun vunnet én av de siste elleve ligakampene på St. Mary's.

Men: The Saints har en en god statistikk mot Burnley. De har kun tapt to av de siste 16 hjemmekampene mot The Clarets. Fasiten viser åtte seire og seks uavgjorte i den engelske havnebyen.

Det har ikke klubbens trener Mark Hughes. Han har bare bokført én seier på de sesks siste ligakampene mot The Clarets.

Det er imidlertid ikke den eneste grunnen til å tvile på hjemmelaget.

De har nemlig bare vunnet i serieåpningen to av de siste 19 gangene i Premier League.

Ja, Soton har faktisk ikke vunnet en serieåpning på St. Mary's. Forrige gang de vant en hjemmekamp i seriestarten var i 1988-1989-sesongen. Da knuste de West Ham hele 4-0 på The Dell.

Burnley har vanligvis tatt poengene sine hjemme på Turf Moor, men forrige sesong var de også gode på fremmed gress. De tapte kun fem av 19 bortekamper.

Etter en sterk sesong endte Burnley på syvendeplass, og det ga dem en plass i Europa denne sesongen. Det er første gang på 51 år for Burnley.

Å spille både i Premier League og i Europaliga-kvaliken kan bli en tøff belastning for Turf Moor-klubben. Kanskje for tøff.

De imponerte i Istanbul på torsdag, hvor de klarte 0-0. Til uken venter returmøte med Istanbul Basaksehir hjemme på Turf Moor.

Uansett er det Premier League som har første prioritet for Burnley.

Southampton kan stille med sitt beste mannskap. Burnley på på sin side mangler Chris Wood.

Begrunnelse U: Burnley var solide på bortebane sist sesong, men spørsmålet er hvordan de klarer seg når de også skal ha fokus på Europa League. Southampton-manager Mark Hughes har hentet inn Danny Ings i et forsøk på å finne en målscorer. The Saints slet foran mål sist sesong. Jeg tror denne matchen blir jevn. U gir 3,30 i odds. Spillestopp klokken 1425.

