Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips Nations League: Spania ligner seg selv igjen

Oddstips Nations League: Strålende odds på Island

V65 Leangen: Millionjackpot på Leangen

V64 Färjestad: Flott V64-omgang på Färjestad

V5 Bjerke: Gundersen har lunsjbankeren i flott omgang

V4 Bollnäs: Lunsj med potensial

Mandagens langoddsprogram byr på sju kamper fra Nations League med Spania - England som den klart mest interessante kampen. Ellers er det ganske labert, men i NHL er det hektisk kamppprogram for tiden og det spilles fire kamper natt til torsdag.

Spania - England pause/fulltid dobbel H/H 2,35 (spillestopp kl 20.40)





Spania vant EM i både 2008 og 2012 og ble verdensmester i 2010. Men mislyktes i EM 2016 og røk ut allerede i åttedelsfinalen etter å ha tapt 0-2 for Italia. Sommerens VM-sluttspill i Russland ble heller ingen opptur. Vant riktignok sin gruppe, men røk ut allerede i åttedelsfinalen mot vertsnasjonen Russland etter straffesparkkonkurranse. Luis Enrique overtok som spansk landslagssjef etter VM og han har fått sving på sakene. 2-1 seier borte mot England i sin åpningskamp som var Nations League, og deretter ble VM-finalisten Kroatia banket 6-0 hjemme. Torsdag kveld ble det meget overbevisende 4-1 borte mot Wales i en privatlandskamp. Andres Iniesta og Gerard Pique ga seg på landslaget etter VM, men Spania har som kjent et hav av gode fotballspillere å velge fra. Enrique har ingen fravær av betydning til kveldens kamp som spilles i Sevilla.

NB! Onsdag er det ca 218 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

England kom seg altså helt til semifinalen i sommerens VM-sluttspill, men der ble det altså 1-2 tap mot Kroatia etter ekstraomganger. Innledet Nations League med å tape 1-2 hjemme for Spania og fredag endte det 0-0 borte mot Kroatia i en jevnspilt kamp. Både Jordan Henderson og John Stones pådro seg gule kort i den kampen, og må sone karantene for gule kort i kveld. Det er sentrale fravær for Gareth Southgate.

Spania er med rette satt til store favoritter i kveld (1,60). Den oddsen er for lav til å sette penger på som singelspill. Derimot er pause/fulltid markedet mer interessant. Jeg tror Spania som har scoret ti mål på de to siste landskampene tar føringen direkte her og at de både leder til pause og vinner tilslutt. 2,35 er oddsen på det scenarioet og det er helt grei odds.

Klikk her for å levere spillet