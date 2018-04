Spansk hjemmedobbel til over fire i odds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Everton tar imot Liverpool, mens Manchester City tar imot Manchester United til herlige byderby i Premier League. Og her hjemme er det Eliteseriekamp mellom Vålerenga og Strømsgodset. Utover dette masse annen internasjonal fotball fra både England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Celta Vigo - Sevilla H 2,05 (spillestopp kl 16.10)

Det er real kamp om Europa League-plassene i La Liga, og de plassene går til lag nummer fem og lag nummer seks på tabellen.

Celta Vigo ligger på 9. plass med sine 40 poeng og har kun seks poeng opp til 6. plassen når det gjenstår åtte serierunder. Det er fortrinnsvis på hjemmebane laget tar flest poeng (6-5-3), selv om heller ikke bortetallene er så verst (5-2-9). Står med 2-2-2 på sine seks siste seriekamper og 3-3-0 på sine seks siste hjemmekamper. Spissen Maxi Gomes må sone karantene for gule kort, og ellers er det få problemer med mannskapet.

Sevilla har som kjent vært i hektisk program den siste tiden. Tok seg meget overraskende av Manchester United i åttedelsfinalen av Champions League og ga Bayern München kamp til døra i den første kvartfinalekampen hjemme tirsdag kveld (tap 1-2). Returkampen spilles førstkommende onsdag. Har vært veldig variable i den hjemlige ligaen i denne perioden og står med 3-1-3 på sine sju siste seriekamper. Røk 1-2 borte for Leganes i den påfølgende seriekampen etter bragden på Old Trafford og har ikke bedre enn 5-0-9 på bortebane denne sesongen. Pablo Sarabia returnerer etter karantene, mens Ever Banega som sonet karantene mot Bayern München også er tilbake lørdag.

Hjemmelaget bør ha gode vinnersjanser her mot hardt matchet og samtidig bortesvakt Sevilla og vi setter pengene på hjemmeseier til godkjente 2,05 i odds.

Real Betis - Eibar H 2,00 (spillestopp kl 18.25)

Med fire seire på de seks siste seriekampene, har Real Betis avansert til 6. plass i La Liga og innehar dermed den siste Europa League-plassen med sine 46 poeng, dog a poeng med Sevilla på 7. plass. Hjemme i Betis står laget med 7-3-5 denne sesongen. Førstekeeper Antonio Adan er ute for resten av sesongen, mens Francis er usikker.

Lille Eibar klorer seg fast på det øverste nivået i Spania, men etter en flott periode midtveis i sesongen, har Eibar vist dalende formkurve den siste tiden. Kun en av de sju siste seriekampene er vunnet (1-2-4) og laget har falt til 10. plass på tabellen med totalt 40 poeng. På bortebane er kun fire kamper vunnet denne sesongen (4-3-7). Dani Garcia returnerer fra karantene, men lørdag må lagkamerat Pape Diop sone karantene for rødt kort. I tillegg er Charles ute med skade.

2,00 på hjemmeseier her synes godt betalt og vi kombinerer Betis-seier med seier til Celta Vigo og får 4,10 i odds på denne hjemmedobbelen fra La Liga.