Sparta må gå for seier

Torsdagens langoddsprogram bærer preg av landslagspausen og det er lite fotball på menyen, bortsett fra en del privatlandskamper og et par kamper i Champions League for kvinner. Ellers er det ishockey som dominerer programmet, og det er både norsk og svensk sluttspill som gjelder. I tillegg til en god del kamper fra NHL natt til fredag. Verdenscup vintersport er det også. Hopperne er på plass i Planica, mens skiskytterne har sin verdenscupavslutning i Tyumen i Russland der gutta går sprint i ettermiddag.

Lillehammer - Sparta Sarpsborg B 2,85 (spillestopp kl 18.55)





Fjerde kamp i semifinalen og overraskende nok leder Lillehammer 3-0 i kamper. Den første endte 2-3 i Sparta Amfi etter spilleforlengning, så vant Lillehammer 2-1 etter spilleforlengning i Kristins Hall på Lillehammer. Tirsdag kveld vant Lillehammer 5-3 i Sparta Amfi.

I grunnserien over 45 kamper endte Sparta på 2. plass med totalt 93 poeng, mens Lillehammer endte på 3. plass med 88 poeng. Lagene møttes da til to oppgjør i Kristins Hall. Det første oppgjøret endte med 6-5 seier til Sparta etter spilleforlengning, mens Lillehammer vant det andre med 4-2. I Sparta Amfi møttes lagene tre ganger og samtlige av disse vant Sparta, dog var to av dem etter spilleforlengning.

Med andre ord har lagene møtte hverandre åtte ganger denne sesongen, og i kun to av oppgjørene har seiersmarginen vært på mer enn ett mål.

I kveld er det ingen vei tilbake for Sparta, laget må vinne kveldens kamp og holde liv i drømmen om finale.

På bakgrunn av det og oddsen, er det borteseier til 2,80 som lokker i kveld og får våre innsatser.