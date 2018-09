Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Helbritisk kupong fra League One og League Two

Oddsdobbel: Sprek lørdagsdobbel fra norsk 2. divisjon

V75 Bjerke: Finaleløp med Gulljackpot og store penger på gang

V4/V5 Bro Park: Herlig lørdagsgalopp fra Sverige



Det er pause i de to øverste ligaene i England, og i de andre store ligaene ute i Europa. Det samme er tilfelle i Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme. Det er likevel et stort utvalg av kamper på lørdagens langoddsprogram.

Det spilles blant annet syv kamper i Nations League, hvor det definitive høydepunktet er storkampen på Wembley mellom fotballgigantene England og Spania. Det er også full serierunde i Toppserien for kvinner, i tillegg er det drøssevis av kamper fra norsk 2. – og 3. divisjon. Til de anglofile er det også noe å bite i. Det spilles nemlig full serierunde i League One, League Two og i National League.

NB! Lørdag blir det 34 nye Lotto-millionærer. Leverer kupongen her!

Raufoss – Asker 1,55 – 3,90 – 3,95 H (spillestopp kl. 1455)

Toppoppgjør i 2. divisjon avdeling 1. Serieleder Raufoss møter Asker, som ligger på tredjeplass på tabellen. Det er fem poeng som skiller lagene før lørdagens kamp.

Raufoss kjempet om opprykk også sist sesong. Den gangen havnet de på annenplass i avdelingen, bak HamKam som rykket direkte opp. Dermed måtte de ut i playoff, hvor de røk på straffekonk mot Notodden.

Notodden rykket senere opp i 1. divisjon etter å ha vunnet mot Fredrikstad. Det er nettopp Fredrikstad som er Raufoss sin hardeste konkurrent i kampen om direkte opprykk denne sesongen. Før helgens kamper ligger Raufoss kun ett poeng foran Fredrikstad, og de har ikke råd til å tape et eneste poeng.

Totningene tapte i mai bortekampen mot Asker 1–0 etter at Behajdin Celina scoret fra straffemerket på overtid. Det var den fjerde kampen på rad at Raufoss gikk av banen uten å score mot Asker.

De har tapt de to siste bortekampene mot Asker henholdsvis 1–0 og 3-0, og lagene spilte 0–0 på Nammo Stadion i fjor. I vinter spilte lagene også 0–0 i en treningskamp.

Følg kampen mellom Raufoss og Asker direkte her!

Asker har ikke gitt opp håpet om opprykk til 1. divisjon, selv om de rotet det til for seg selv med å tape tre kamper før ferien. De vil med tre poeng i kampen mot opplendingene lørdag melde seg på igjen i opprykkskampen. Da vil de plutselig bare være to poeng bak Raufoss.

Asker har en solid midtstopper i den tidligere Raufoss-spilleren Aaron Jones. Engelskmannen med en fortid i Doncaster er limet i Asker-forsvaret. De har også pusset støv av den tidligere Brann- og Lyn-spilleren Tomasz Sokolowski, men jeg tviler på at han

Hjemme på Føyka kunstgress tror jeg Asker ville hatt en brukbar sjanse mot Raufoss, men på bortebane har de svinget voldsomt i prestasjonene. De har kun én seier på de fire siste bortekampene sine. Den kom mot Odd 2 som ligger å vaker over nedrykksstreken.

Asker har tapt mot de tre andre topp fem-lagene i avdeling 1. Asker tapte 0–1 i Fredrikstad, og de har tapt 1–2 både mot Elverum og Alta som ligger på henholdsvis fjerde- og femteplass. På Raufoss møter de avdelingens nest beste hjemmelag. De står med 7-1-1 og 24–5 i målforskjell. Jeg tror ikke de får med seg poeng tilbake til Asker.

Om to uker venter kampen som kan bli en ren opprykksfinale når Fredrikstad kommer til Nammo Stadion, men da må Raufoss vinne lørdagens kamp. Jeg tror totningene tåler presset og vinner her. Oddsen er 1,55. Den er for svakt til å brukes som singel, men jeg synes det funker i en dobbel.

NB! Lørdag blir det 34 nye Lotto-millionærer. Leverer kupongen her!

Elverum – Alta 1,73 – 3,60 – 3,35 H (spillestopp kl. 1555)

Det er tett i toppen av 2. divisjon avdeling 1. Før helgens kamper er det kun seks poeng som skiller serieleder Raufoss og Grorud på sjetteplass.

Elverum, som rykket ned fra 1. divisjon sist sesong, hang lenge med i toppen, men etter et overraskende hjemmetap mot Stabæk 2 og 3–3 mot Grorud sist helg har hedmarkingene nå seks poeng opp til Raufoss som troner på tabelltoppen.

Følg kampen mellom Elverum og Alta live her!

Tapet mot Stabæk 2 var Elverums første hjemmetap siden november i fjor.

Elverum har scoret nest flest i ligaen, men mot Stabæk-rekruttene sløste de med sjansene. Det ødela for dem.

Problemet til Elverum denne sesongen har egentlig vært i andre enden av banen. De har sluppet inn for mange mål sammenlignet med lagene over de på tabellen. Det viste seg også i bortekampen mot Grorud sist helg. Da snudde de 1–2 til 3-2, men en Grorud-scoring ett minutt før slutt gjorde at kampen endte 3–3.

Alta på sin side hadde fire seire på rad, før de sist helg tapte 1–2 hjemme mot Raufoss. De tapte også 1–2 hjemme mot lørdagens motstander.

Finnmarkingene reiste til Hedmark allerede fredag for å forberede seg til kampen, og de vil bite godt fra seg på Elverum stadion. Alta har nemlig vært sterke på bortebane denne sesongen. De har ikke tapt på bortebane siden 13. mai, da de taote 0–1 mot Raufoss på Toten.

De har fire seire og én uavgjort på de fem siste bortekampene sine, og det gjør dem til en formidabel motstander for vertene. I Elverum har klubben invitert til fest på lørdag. Det er konsert med Mads Hansen og det er gratis inngang på kampen. Dermed er det ventet mye folk, og jeg tror ikke at Alta klarer å krasje festen. 1,73 i odds på hjemmelaget er ok, og jeg bruker denne i en favorittdobbel sammen med Raufoss.

Lørdagens dobbelttips er Raufoss + Elverum. Denne kombinasjonen gir 2,68 i odds. Spillestopp er klokken 1455.



Her kan du levere spillet