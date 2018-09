Spurs får det tøft på San Siro

Endelig er ventetiden over. På tirsdagens langoddsprogram er det åtte herlige kamper fra Champions League, i tillegg er det syv kamper fra engelsk Championship. Det er også en interessant kamp fra norsk 1. divisjon, hvor Viking spiller borte mot Notodden. Den gamle storklubben fra Stavanger kjemper for å ta en direkte opprykksplass, mens Notodden trenger poeng for å unngå i bunnstriden. På ishockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen her hjemme, samt kamper fra finsk eliteserie og KHL i Russland.

Inter – Tottenham H 2,60 (spillestopp kl 18.50)



Inter Milan-trener Luciano Spalletti hvilte flere sentrale spillere i helgens kamp mot Parma, og det endte som det måtte gå, de tapte 0–1. Ikke engang Mauro Icardi klarte å snu kampen når han kom innpå i annen omgang.

Den italienske klubben eies av den kinesiske forretningsmannen Zhang Jindong som er god for over 5,6 milliarder dollar. Han har store planer for Inter Milan, og i sommer åpnet han lommeboken for å forsterke laget.

Inter Milan hentet blant andre Radja Nainggolan, Lautaro Martine, Sime Vrsaljko, Keita Baldé og Stefan Vrij, men solgte Geoffrey Kondogbia, Jesion Murillo, Davide Santon og en rekke andre spillere.

Laget virker mye sterkere enn sist sesong, men Spalletti trenger tid på å få spillerne til å fungere sammen. Det var tydelig i lørdagens 0-1-tap mot Parma, men før landslagspausen banket de Bologna 3–0 på bortebane. I den kampen viste Inter hva som bor i laget, og de håper at de skal få det ut i tirsdagens match mot Tottenham.

Inter Milan er tilbake i gruppespillet i Champions League for første gang siden 2011-2012-sesongen. San Siro-publikumet har lidd i mange år før Luciano Spalletti ledet laget tilbake til toppen av Serie A forrige sesong.

Tottenham på sin side er klar for sitt tredje gruppespill i Champions League på rad.

Forrige sesong gikk de til topps i gruppen sin foran Real Madrid, men nå ser det ikke like bra ut for Spurs.

Tottenham åpnet imidlertid sesongen sterkt med seiere mot Newcastle, Fulham og Manchester United, men spillemessig har de ikke levert. Det var likevel overraskende at de skulle tape 1–2 mot Watford, særlig etter at de gikk opp i ledelsen.

Lørdag fortsatte motgangen. Spurs tapte 1–2 mot Liverpool på Wembley, men det var ikke tapet i seg selv som ga grunn til bekymring, men måten det skjedde på. Det kan virke som landslagsstjernene til Mauricio Pochettino er i VM-bakrus. Den energien og spillegleden som Spurs har vist de tre siste sesongene var helt fraværende.

Skadesituasjonen ødelegger også for dem. Førstekeeper Hugo Lloris er fortsatt usikker, og reservekeeper Michel Vorm holder ikke samme nivå. Det viste han i kampen mot Liverpool, der han rotet det til på begge scoringene. Dele Alli har også problemer med skade, og Son Heung-min har vært lenge vekke på landslagsoppdrag for Sør-Korea.

Sime Vrsaljko er fortsatt usikker hos Inter etter å ha pådratt seg en skade på landslagsoppdrag for Kroatia. Lautaro Martinez er også på skadelisten.

Tottenham vil antakeligvis mangle Hugo Lloris og Dele Alli på tirsdag, i tillegg er også Moussa Sissoko og Vincent Janssen på skadelisten.

Det er et litt haltende Tottenham-lag som reiser til Italia for å møte et Inter-lag som ennå ikke er helt samspilt. Men italienerne har hjemmebanefordelen og har San-Siro-publikumet i ryggen. Det er viktig i Champions League, og skal ikke undervurderes. Jeg tror Tottenham får trøbbel i Italia.

Statistikken forteller nemlig at engelskmennene bare har vunnet én av de siste ni bortekampene mot italiensk motstand. De har tapt fire av dem, men den eneste seieren kom på San Siro mot AC Milan.

Inter har en meget bra hjemmestatistikk. De har vunnet ni av de siste 13 hjemmekampen sine i Champions League, og de har vunnet begge hjemmekampene sine mot Premier League-motstand.

Jeg tror også at de vinner mot Tottenham. 2,60 i odds på Inter-seier er greit. Spillestopp er klokken 1855.

