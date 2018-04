Spurs på full fart mot finalen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har som vanlig et stort utvalg, og det er flust av kamper å angripe. Det går kamper fra blant annet England, Norge, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike.

Manchester United - Tottenham B 2,15 ( Spillestopp 18:10)

Det er altså semifinalen i FaCupen. Til tross for at Manchester United står som hjemmelag, spilles kampen på Wembley, som i år har vært Tottenham sin hjemmearena, mens White Hart Lane bygges ut. Derfor blir denne kampen som en hjemmekamp for Spurs. Dette er altså andre og fjerdeplassen i Premier League som møtes. Tottenham vant tilsvarende serieoppgjør denne sesongen med 2-0, mens United vant 1-0 i Manchester.

Manchester United hadde fem strake seire før sjokktapet mot bunnlaget West Bromwich på Old Trafford sist helg. Mourinho sitt mannskap var rett og slett elendige og prestasjonen var under en hver kritikk. Laget tok seg kraftig opp i midtuken og tok en sterk borteseier borte mot Bornemouth 0-2. Jose Mourinho gjorde syv bytter på laget i midtuke-kampen, og spillere som Lukaku, Sanchez, Matic og Bailly ventes å være tilbake i startelleveren i lørdagens semifinale.

Tottenham hadde i likhet med United fem strake vinster i ligaen, før helgen. Man fikk kjørt seg kraftig på Wembley mot seriemester Manchester City i 1-3 tapet, men Pocchetino sitt mannskap har vært gode i hele år. 8-2-2 er hjemmestatistikken på de siste 10 kampene, og da har vi innregnet alle turneringer. Harry Winks er ute, og Danny Rose tvilsom.

Vi tror klart mest på Tottenham i denne kampen.

Brentford - Queens Park Rangers H 1,45 (Spillestopp 15:55)

London oppgjør på Griffin Park. Hjemmelaget har fortsatt en liten sjanse til kvalik spill, som mange andre lag har. QPR har kun æren å spille for, da de ligger på en komfortabel 15. plass.

Brentford går til denne kampen med solid form. De er faktisk ubeseiret på sine siste seks kamper i ligaen. De scoret i siste minut på Craven Cottage borte mot Fulham sist, og sluttresultatet ble 1-1. Det var et meget sterkt bortepoeng. Laget er veldig gode på hjemmebane, med bare tre tap på 21 kamper på eget gress. Alan Judge er ute, ellers så er skadelisten kort.

QPR ligger trygt plassert på tabellen, og londonlaget har lite å spille for. Merk at QPR er svake borte, med bare tre seiere på 21 spilte. De står med 2-1-3 på de siste seks kampene, og formen er midt på tre for tiden. Hall er ute med skade, og Onuoha soner siste kamp etter direkte rødt. Vi tror Brentford tar dette.

Tottenham gir oss en odds på 2,15, men vi kombinerer denne sammen med Brentford som skal vinne til 1,45. Dette gir oss en totalodds på 3,12.