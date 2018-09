Spurs skal hjelpe oss å doble pengene

Huddersfield Town - Tottenham pause/fulltid dobbel B/B 2,00 (spillestopp kl 15.55)





Huddersfield har fått en blytung start. Seks kamper inn i den nye Premier League-sesongen har laget til David Wagner ennå ikke vunnet, de ligger på bunn av tabellen og er allerede ute av ligacupen.

Ja, de har ikke en gang scoret hjemme på John Smiths Stadium denne sesongen.

Men ting kan bli verre før de blir bedre, lørdag er Tottenham motstander og deretter venter Liverpool.

Huddersfield har hatt en tøff start på sesongen. The Terries møtte Chelsea og Manchester City i de to første kampene. Det var ingen som ventet at de skulle ta poeng i de to kampene, men at de skulle slippe inn hele ni mål var en stor skuffelse.

Dee eneste to poengene til Wagners menn så langt kom i en målløs kamp mot Cardiff og i 1-1-kampen mot Everton på Goodison Park. Deretter at de tapt mot Crystal Palace og Leicester, og de tapte også 0-2 mot Stoke i ligacupen.

Dersom David Wagner skal ha håp om å spille i Premier League neste sesong, så må han bygge opp selvtilliten i spillergruppen. Han har ingen enkel oppgave.

For at Huddersfield skal tre poeng i lørdagens kamp tror jeg Tottenham må ha en veldig dårlig dag, og ikke minst, Huddersfield må unngå å gjøre store feil defensivt.

Da må vertene komme godt i gang, helst score det første målet og få hjemmefansen på sin side. Dersom de skulle klare det, ja, da har de en ørliten mulighet til å overraske.

Skulle derimot Spurs score først, tror jeg Huddersfield vil få problemer. The Terries har nemlig ennå ikke vunnet en Premier League-kamp når de har fått mål imot seg først. De har tapt 19 av 20 kamper etter å ha kommet under 0-1. De eneste gangene de har unngått nederlaget var mot Brighton og Southampton sist sesong. Begge kampene endte 1-1.

For å være helt ærlig så tror jeg Huddersfield går på et nytt tap.

Spurs har tross alt kun tapt to av de siste 14 bortekampene i Premier League, hvorav ni av dem er vunnet.

Defensivt har Tottenham slurvet mye denne sesongen, men de møter et Huddersfield-lag som har vært helt håpløse offensivt. The Terries har bare scoret tre mål hittil, og ingen av dem har kommet på hjemmebane.

Faktum er at Huddersfield ikke har scoret i de fem siste hjemmekampene i ligaen, og de har kun scoret ett mål på de åtte siste Premier League-kampene på John Smiths Stadium.

Den statistikken gjør at jeg ikke tror Spurs-forsvaret blir satt på de største prøvene denne lørdagen.

Huddersfield mangler midtbanespillerne Ramadan Sobhi og Danny Williams. Begge er ute med kneskader.

Tottenhams playmaker Christian Eriksen spiller ikke lørdagens kamp. Paulo Gazzaniga får sjansen mellom stengene siden både Hugo Lloris og Michel Vorm er ute med skader. Serge Aurier er usikker, men Dele Alli starter antakeligvis sin første ligakamp på fire uker. Det kan gi Spurs et boost.

Spurs imponerte spillemessig da de slo Huddersfield på bortebane sist sesong. Jeg tror de tar en ny seier lørdag ettermiddag. Huddersfield er godt organisert og kjemper hardt, men de har problemer med å score mål. Da vinner du heller ikke fotballkamper. Jeg tror Tottenham kjører over The Terries fra start, og at de leder til pause og etter 90 minutter. Det scenarioet belønnes med 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

