Spurs-stjernen bryter august-forbannelsen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagskupongen: Bonuspotten skal ut

Oddssingel Premier League: Chelsea har jerngrep på Arsenal

Oddssingel Premier League: Bournemouth har et London-kompleks

Oddssingel Premier League: Newcastle "vinner" alltid mot Cardiff

V75 Bergen: Du kan vinne 13 millioner på lørdag

Eliteserien: Dette er er alle overgangene sommeren 2018

Det er et fantastisk langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke i England med seks kamper fra Premier League og tilnærmet full serierunde i Championship. I tillegg starter som kjent både Serie A og La Liga opp denne helgen og flere av disse kampene spilles lørdag, deriblant skal Juventus og Cristiano Ronaldo ut i seriepremiere borte mot Chievo. Her hjemme er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og i Norsk Tipping-ligaen, samt fire kamper i Toppserien for kvinner.



Tottenham - Fulham Pause/fulltid dobbel U/H 3,70



OBS: Merk at det kommer ytterligere ett oddstips på denne kampen lenger ned i artikkelen.

Tottenham var ventet å stille med en kraftig svekket lag borte mot Newcastle i serieåpningen. Mange trodde Spurs ville la VM-stjernene hvile, men Mauricio Pocchettino overrasket med å bruke fem spillere som spilte VM-semifinaler i startelleveren.

Det var tidvis tydelig at flere av spillerne ikke var i form. En som ikke fikk det helt til å stemme, var VM-toppscorer Harry Kane.

Men Jan Vertonghen tok ansvar og ga Spurs ledelsen etter åtte minutter på St. James Park. Joselu utlignet for Newcastle tre minutter senere, men Dele Alli sendte Tottenham i ledelsen igjen etter 18 minutter.

Tottenham leverte ikke noen overbevisende forestillingen, men vant likevel 2-1.

Hjemme på Wembley har Spurs vært solide. De tapte kun to hjemmekamper i Premier League sist sesong, og de har ikke tapt mot et lag utenfor topp seks siden mai 2016.

Slik ser du fotball på nett

Samtidig har de vunnet de siste 18 kampene mot nyopprykkede lag, så Fulham skal få kjørt seg i London-derbyet. Det tror jeg de vet, og de vil antakeligvis parkere bussen foran 16-meteren i håp om å få med seg ett poeng.

Fulham blir neppe en pushover i Premier League denne sesongen, selv om de tapte 0-2 i serieåpningen mot Crystal Palace. Fulham dominerte i perioder den kampen, men de klarte ikke å spille Aleksandar Mitrovic god.

Fulham skal få slite med å score mot Tottenham. Spurs er solide defensivt. De har holdt nullen i seks av de siste åtte hjemmekampene i ligaen.

Med Son på landslagsoppdrag med Sør-Korea og Kane ute av form, er det vanskelig å se at Tottenham skal feie over Fulham.

Tottenham har et jerngrep på Fulham. e har vunnet åtte av de ni siste Premier League-kampene mot dem.

The Cottagers har bare vunnet to av de siste 24 kampene mot Spurs på øverste nivå i England.

Men: Spurs har ikke vunnet de to første kampene i en sesong siden 2014-2015-sesongen. Det gir Fulham et ørlite håp.

Tottenham er ubeseiret i 36 Premier League-kamper mot nyopprykkede lag. De har 33 seire og tre uavgjorte. De taper ikke mot Fulham heller. Tottenham-seier til 1,25 i odds er imidlertid ikke spillebart. Jeg tror det blir en jevn første omgang, hvor Fulham prøver å holde tett bakover, så avgjør Spurs kampen i annen omgang. Oddsen på det utfallet er klart mer fristende 3,70. Spillestopp klokken 1555.

Kane scorer og Tottenham vinner 1,65





Før lørdagens London-derby mot Fulham har Harry Kane spilt 14 ligakamper i august uten å score mål. Totalt 988 minutter.

Det er ganske utrolig for en spiller som har blitt Premier Leauge-toppscorer to av de siste fire sesongene.

Mot Newcastle var angriperen ubesluttsom innenfor boksen, og han var ikke venn med ballen. Jeg tror ikke at han spiller to slike svake kamper på rad.

Jeg tror Kane fire mål mot nyopprykkede lag sist sesong, og jeg tror også at han scorer mot Fulham. Oddsen er bare 1,65, men jeg kjører det som et singeltips.

Her kan du levere

Lørdagskupongen: Bonuspotten skal ut

Oddssingel Premier League: Chelsea har jerngrep på Arsenal

Oddssingel Premier League: Bournemouth har et London-kompleks

Oddssingel Premier League: Newcastle "vinner" alltid mot Cardiff

V75 Bergen: Du kan vinne 13 millioner på lørdag

Eliteserien: Dette er er alle overgangene sommeren 2018