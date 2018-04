Stabæk lykkes endelig

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på ganske bra utvalg der Eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm avslutter den sjuende serierunden. I Premier League tar Tottenham imot Watford, mens det er to kamper i Allsvenskan og en kamp fra Superettan i Sverige. Det spilles ellers kamper i La Liga, 2. bundesliga og den danske Superligaen. Natt til tirsdag er det duket for to høyinteressante kamper i kvartfinalene i Stanley Cup.

Stabæk - Lillestrøm H 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Bunnkamp på Nadderud der en eventuell vinner der et godt steg ut av den verste bunnstriden. Stabæk er det eneste laget som fortsatt ikke har vunnet i årets Eliteserie, men fire av de seks spilte har endt med poengdeling. Begge tapene er kommet på bortebane (1-4 mot Ranheim og 0-3 mot Brann). Hjemme på Nadderud har laget kun spilt to kamper og begge av disse har endt 1-1. Tredje sist mot Tromsø og onsdag mot Start. Mannskapsmessig ser det bra ut for trener Toni Ordinas og hans gjeng.

Lillestrøm var skuffende svake hjemme mot et B-preget Rosenborg i torsdagens mesterfinale og tapte 0-1. Kun en seier har LSK bokført og det var hjemme mot tabelljumbo Start (1-0). Gjorde forsåvidt en positiv bortekamp mot Molde nest sist, men endte opp med å tape 1-2. Sist søndag leverte laget en meget skuffende forestilling hjemme mot Ranheim og tapte 0-1. Stefan Antonijevic og Matvei Igonen er begge usikre til kveldens meget viktige bunnoppgjør.

2-0-2 på de fire siste tilsvarende og LSK har vunnet de to siste. Likevel er følelsen at Stabæk får sesongens første seier i kveld. 2,25 på hjemmeseier spilles.

AFC Eskilstuna - Degerfors H 1,85 (spillestopp kl 14.55)

Vi kombiner Stabæk med en tilsynelatende svært godt betalt hjemmeseier fra Superettan. Og merk at denne starter allerede kl 15.

AFC Eskilstuna fikk kun en sesong i Allsvenskan, men har innledet flott i årets Superettan. Står med 2-1-1 etter de fire første serierundene, og tapet kom borte mot serieleder Falkenberg i den andre serierunden. Overbevisende 4-0 seier hjemme mot Värnamo nest sist og råsterke 2-0 borte mot opprykksfavoritten Helsingborg sist.

Degerfors står også med 2-1-1 etter de fire første serierundene, men har ikke møtt den tøffeste motstanden hittil. Faktisk er Landskrona på 7. plass det laget som ligger høyest på tabellen det "tøffeste" laget Degerfors har møtt hittil.

1,85 på hjemmeseier i kveld ser bra ut og kombineres med seier til Stabæk og gir oss en dobbelodds på 4,16.