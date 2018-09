Stabæk må ha tre poeng

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper fra Eliteserien, sju kamper fra OBOS-ligaen og to kamper fra Premier League. I tillegg er det flere interessante kamper i både La Liga og Serie A, og det spilles toppoppgjør i Allsvenskan mellom AIK og Hammarby. Det er også toppoppgjør i norsk 2. divisjon mellom Raufoss og Fredrikstad og det er kamper i Eliteserien håndball for kvinner og i Eliteserien i ishockey.

Stabæk - Ranheim H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

Viktig bortepoeng for nedrykkstruede Stabæk sist søndag mot Tromsø (0-0). Det var andre poengdeling på rad ettersom forrige hjemmekamp endte med 3-3 mot Sandefjord. Er a poeng med Start (20 poeng) på kvalikplass, men foran sørlendingene på bedre målforskjell. Ned til Lillestrøm på direkte nedrykk, skiller det kun ett poeng. Fine 4-4-2 hjemme på Nadderud denne sesongen. Tobias Børkeeiet soner karantene for gule kort, det er det eneste betydningsfulle fraværet for Stabæk.

Ranheim hadde fortjent alle tre poengene hjemme mot Strømsgodset sist helg, men måtte se at Tokmac Nguen utlignet for bortelaget tre minutter på overtid. 0-1 tap for Brann i forrige bortekamp, solid 3-2 seier mot Molde i bortekampen før det. Ligger på 5. plass med totalt 35 poeng og har kun tre poeng opp til Haugesund på 3. plass. 4-2-5 totalt på bortebane.

Vi har god tro på at Stabæk tar tre livsviktige poeng hjemme på Nadderud søndag og 1,90 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles. Vi dobler spillet med en hjemmeseier fra OBOS-ligaen.

Sandnes Ulf - Notodden H 1,65 (spillestopp kl 17.55)

Etter fryktelig 1-2-7 på ti seriekamper, har Sandnes Ulf funnet tilbake til formen og tatt åtte poeng på de fire siste seriekampene (2-2-0). Råsterk 3-0 seier mot Viking i siste hjemmekamp og har fulgt opp den seieren med 2-2 borte mot Tromsdalen og 3-1 seier borte mot Florø. Med den poengfangsten er nå Sandnes Ulf oppe på 9. plass igjen, kun to poeng bak Kongsvinger på 6. plass. Solide 6-2-3 hjemme i Sandnes.

Notodden ga som ventet Viking kamp til døra i tirsdagens hjemmekamp, men måtte tåle 1-2 tap etter sent seiersmål av Viking. Har dermed fått Strømmen helt opp i ryggen på kvalikplass og holder seg kun foran Strømmen på kvalikplassen på bedre målforskjell. Svake 3-1-7 på bortebane.

Nytente Sandnes Ulf må ha meget gode vinnersjanser her og 1,65 i hjemmeodds duger fint som kombinasjonsobjekt med Stabæk. Det gir oss en dobbel til 3,14 i totalodds.

