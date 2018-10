Start er fornøyde med uavgjort

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Helgen er over, men skulle trodd at vi nesten kunne gledet oss mer til denne dagen? Dette er virkelig en supermandag. Det er toppoppgjør i flere ligaer. Tottenham - Manchester City er åpenbart en godbit for alle som elsker Engelsk ball. Men i Italia er det også et svært spennende toppoppgjør mellom Lazio og Inter. I Sverige så skal AIK og Malmö kjempe om tre poeng i Allsvenskan. Dette er et meget prestisjefylt oppgjør. Det skal og spilles en kamp her hjemme i Norge, og det er Start som tar i mot Molde. En viktig kamp for begge lag.

Start - Molde Pause U - 2,10 (Spillestopp 18:55)



En meget spennende kamp venter oss, og det er to lag i strålende form. Hjemmelaget ligger på 13. plass, og er kun to poeng over Lillestrøm som ligger på nedrykkskvalik. En seier i dag, med kun tre kamper igjen, vil være et stort steg for Rekdal og Start. Mens på andre siden av tabellen ligger dagens motstander Molde. Foreløpig er guttene til Solskjær på en 3.plass. Med seier i dag vil Molde kun være to poeng unna Brann og andreplassen.

Kjetil Rekdal har uten tvil vært positiv etter han ankom Sør-Arena i sommer. Hvem skulle trodd, før sommeren, at Start ville stå på seier i fire av de siste fem seriekampene? Det er utrolig. For gultrøyene var meget svake. Det ene tapet på de fem siste kampene har kommet mot Vålerenga, og her hadde Start en del uflaks i tillegg. Blant annet enn klønete selvmål. Med litt mer klaff kunne Rekdal sine gutter fått med seg poeng. Og d hadde altså laget vært ubeseiret på de siste seks. Nok om det, Start er ordentlig på gang og virker til å ha gode muligheter på å spille i Eliteserien også neste år.

Det er ikke veldig sjarmerende å se på fotballen Start spiller, men skulle Rekdal få til noe med dette laget var han nødt til å starte med det defensive. Og her har sistnevnte gjort en god jobb. Start ser mye bedre ut defensivt, og slipper til forholdsvis lite. På de siste seks kampene har de sluppet inn seks mål - og tre av dem kom på Intility. Det er imponerende. Start tok en bunnsolid borteseier mot Tromsø nå sist. Før det måtte Sarpsborg reise hjem med null poeng fra Kristiansand.

Start mangler Damion Lowe i kveld. Han har vært meget god i midtforsvaret, og det er derfor knyttet spenning til hvordan Start-forsvaret skal håndtere Braut Håland og resten av Moldes angrepspillere.



Molde er meget gode når de er gode. Det så vi i kampen mot Rosenborg, som trolig blir seriemestere i år. De rundspilte trønderne i samtlige 90. minutter. Det var virkelig for høyt nivå for Rosenborg, og det sier litt. Men Solskjær sine menn er alt annet enn stabile, og presterer sjeldent på det nivået.

Molde har vært veldig solide den siste tiden, og er inne i en veldig fin form for øyeblikket. De siste seks kampene har resultert i 4-2-0. Seirene er tatt mot lag som Rosenborg, Kristiansund og Godset borte. Det er sterkt. Kommer de til å klare å bryte seg gjennom dette Start-laget i dag? Vi tror, til tross for den flotte formen laget har, at det kan bli vanskelig. Vi ser ikke helt bortfra at Molde kan score et sent vinnermål, men vi ser for oss en tett og jevn kamp.

Begrunnelse pause U: Rekdal har fått skikk på Start, men det er først og fremst på grunn av en disiplin i det defensive arbeidet. Vi blir sjokkert om Molde får komme til mye sjanser de første 45. minuttene her. Vi ser for oss en tett og jevn kamp, og frykter en Molde-scoring i andreomgang litt for mye til å gå på U etter fulltid. 2,10 til U ved pause er fullt godkjent.

