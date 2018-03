Start mener virkelig alvor

En dag forsinket, men nå er Eliteserie-starten her for alvor! Det er seks herlige kamper på menyen fra klokken 18 og utover, så her er det bare å gni seg i hendene og se på norsk fotball igjen. På resten av kontinentet fortsetter det i samme, høyt tempo. Arsenal og Tottenham er blant lagene som skal i aksjon i England, mens det er fulle runder og toppkamper i resten av Europa. Det er også duket for avslutningen av Holmenkoll-helgen, med flere spennende øvelser.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 2: Strømsgodset skyter ut av startblokkene

Oddstips 3: Arsenal gir blaffen i ligaen

Tippekupongen: Tottenham har ikke råd til feilsteg

V4 Århus: Jeppe styrer lunsjen i Århus

Tabelltips Eliteserien: Slik tror vi det går

Lørdag måtte vi notere et lite underskudd. Newcastles seier over Southampton til 2,40 ganger pengene var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Start - Tromsø, H 2,10.

Sjelden har det vært så store forventninger til et nyopprykket lag som vi har til Start denne sesongen. Siden sist er laget nærmest totalforvandlet, den meget erfarne sportsdirektøren Tor-Kristian Karlsen har brukt overgangsvinduet godt og den nye treneren Mark Dempsey er en av de aller beste i norsk fotball - i alle fall på treningsfeltet.

Karlsen har hentet både spennende, unge spillere og mer etablerte navn av Eliteserie-kvalitet, angrepstrioen Aron Sigurarson, Kevin Kabran og Kristjan FInnbogason er uhyre spennende. Bredden i troppen er også uforskammet bra for en klubb som nettopp har rykket opp.

Kampen kommer trolig for tidlig for Vikstøl og Christensen, backupene Ugland og Tryggvason det samme.

Tromsø fikk en fantastisk avslutning på sesongen etter de hentet Simo Valakari, som reddet klubben fra nedrykk og vel så det. Nå kommer det vanskelige andreåret, der Tromsø er forventet å ta steg. Men troppen er svekket, spillere som Lehne Olsen, Norø Ingebrigtsen, Siguardarson og Yttergård Jensen er solgt, inn har kun to spillere, deriblant Tom Høgli kommet.

Skadesituasjonen virker å være bra hos Gutan.

Valakari tryllet med Tromsø mot slutten av forrige sesong og er åpenbart en god trener. Men her tror vi Start har best forutsetninger, tross meldingene om kraftig snøfall.

Vi spiller H til 2,10.