Statistikken taler for U på Vitality Stadium

Endelig er landslagspausen er over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang denne helgen.

Det er Superlørdag på langoddsprogrammet, for det bugner av spennende spillobjekter. I Premier League er naturligvis det store høydepunktet Tottenham – Liverpool som starter allerede klokken 1330. Også ubeseirede Watford mot Manchester United klokken 1830 er en godbit. I tillegg er det toppoppgjør i Eliteserien mellom Haugesund og Brann og i La Liga er både Barcelona og Real Madrid i aksjon.

Bournemouth – Leicester City 2,20 – 3,25 – 2,85 U (spillestopp kl. 1555)

Med tanke på at Eddie Howe sitt mål hver sesong er å unngå nedrykk, så gjør The Cherries det veldig bra. De har etablert seg som et midt-på-tabellen-lag i Premier League.

Bournemouth har fått en god start på sesongen. Howes menn var ubeseiret før de kom til Stamford Bridge i siste kampen før landslagspausen. The Cherries hadde vunnet mot Cardiff og West Ham, og de hadde spilt uavgjort hjemme mot hardtsatsende Everton.

De tapte 0–2 mot Chelsea, men de hadde antakeligvis ikke ventet å ta poeng i den kampen, så tapet var ingen stor skuffelse.

Bournemouth har likevel fått en god start. De har scoret to mål eller mer i hver av de tre første kampene. Forsvarsspillet må de gjøre noe med, men fremover har det virkelig

Bournemouth har scoret minst to mål i ni av de siste tolv hjemmekampene i Premier League.

Leicester er ingen pushover. Gjestene har imponert, til tross for at de har hatt et tøft kampprogram i starten av sesongen. The Foxes har tapt mot Manchester United og Liverpool, men begge kampene var jevnspilt og Leicester kunne fått med seg poeng med litt mer marginer på sin side.

Mellom tapene på Old Trafford og hjemmetapet mot Liverpool før landslagspausen, har de vunnet mot Wolverhampton og Southampton i Premier League og banket Fleetwood i ligacupen.

I de tre siste kampene har Leicester spilt uten suspenderte Jamie Vardy. Med ham tilbake vil The Foxes være betydelig styrket offensivt. Han har scoret ni av de siste 17 bortemålene til Leicester i Premier League. Blant annet åtte av 16 mål i 2018. De tallene viser litt hvor avhengig The Foxes er av Vardy.

Claude Puel må uansett finne en løsning på lagets defensive problemer på bortebane. Målene renner inn når de spiller borte fra King Power stadion. Leicester har sluppet inn 27 mål på tolv bortekamper i Premier League. I åtte av dem har de sluppet inn to mål eller mer. Samtidig har de selv scoret i ti av kampene. Det kan bli målrikt på den engelske sørkysten.

Bournemouth-vingen Ryan Fraser er usikker etter å ha pådratt seg en strekkskade i landskampen for Skottland.

Charlie Daniels er ute med en kneskade. Junior Stanislas er tilbake i trening etter en kneskade, men han rekker ikke helgens kamp.

Nykommeren Caglar Soyuncu er klar til å gjøre sin debut for Leicester. Det blir spennende å se om han får sjansen i lørdagens match.

De fem av de seks siste kampene mellom Bournemouth og Leicester har endt uavgjort.



Det er aldri enkelt å komme til Vitality Stadium. Statistikken viser at Bournemouth kun har tapt to av de siste tolv hjemmekampene sine. Seks kamper har endt med seier og fire matcher har endt uavgjort.

Denne kampen tror jeg blir tett og jevn. Leicester har fått Vardy tilbake. Det vil forsterke dem offensivt. Begge lagene er rufsete bakover. Jeg synes det er sannsynlig at denne matchen ender uavgjort. 3,25 i odds på U er spillebart, mener jeg. Spillestopp er klokken 1555.

