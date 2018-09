Sterling senker Lyon

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram er i likhet med tirsdagens spekket med åtte kamper fra det innledende gruppespillet i Champions League. Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bayern München og Roma er blant lagene som skal i aksjon i kveld. I tillegg er det fem kamper fra midtukerunden i Championship, det er en kamp fra Serie A og her hjemme er det håndball i Eliteserien både for kvinner og menn. Legg også merke at Bonuspotten er på skyhøye 3,3 mil kr på ukens midtukekupong som har innleveringsfrist kl. 20.55 i kveld.

(Det er to spill i saken – både et pause/fulltid-spill + et målscorerspill)

Manchester City – Lyon pause/fulltid U/H 3,75 (spillestopp kl 20.55)







Manchester City dominerte totalt i Premier League sist sesong, men til tross for gigantiske investeringer i spillerstallen har de ikke kommet seg lenger enn til semifinalen i Champions League.

City har deltatt i Champions League i åtte sesonger på rad, og i de fem siste sesongene har de gått videre til utslagsrundene.

Forrige sesong ble imidlertid Pep Guardiolas menn slått ut i åttendedelsfinalen etter å ha tapt 1–5 sammenlagt mot Liverpool. Alt annet enn en finaleplass vil være en nedtur for hardtsatsende Manchester City denne sesongen.

City-klipp

De lyseblå har ikke vært på topp spillemessig så langt denne sesongen, men de har ikke akkurat fått en dårlig start av den grunn. De slo Fulham komfortabelt 3–0 i lørdagens Premier League-kamp. Dermed er City fortsatt ubeseiret så langt. Det eneste poengtapet så langt denne sesongen kom da de spilte 1–1 på bortebane mot nyopprykkede Wolves.

2-1-seieren mot Newcastle før landslagspausen var ikke særlig imponerende, og de spilte heller ikke noen god kamp på Molineaux i slutten av august. Likevel; det er en styrke at de vinner kamper, selv på dårlige dager. Pep Guardiolas menn skal ta tre poeng i onsdagens første Champions League-match.

NB! Ca 142 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

De vant fem av seks kamper i gruppespillet i Champions League sist sesong, og det eneste tapet kom på bortebane mot Sjakhtar Donetsk. Da hadde de allerede sikret gruppeseieren og hadde rotert kraftig på spillermateriellet.

Lyon på sin side klarte ikke å gå videre fra gruppespillet da de sist spilte i Champions League. Det er to sesonger siden. Den gangen vant de kun to av seks gruppespillkamper, og endte på tredjeplass i gruppen sin. Det var andre gangen på rad at de ikke klarte å ta seg videre fra gruppen sin.

Laget fra den gastronomiske hovedstaden i Frankrike har bare vunnet tre av de siste 13 Champions League-kampene sine.

De er imidlertid det franske laget som har deltatt i Champions League flest ganger, totalt 15 ganger. Så de har solid erfaring med spill i Europs mest prestisjefylte klubbturnering.

Problemet er bare at franskmennene sliter mot engelske lag. De har nemlig kun vunet én av de siste åtte bChampions League-kampene mot lag fra England. Seieren kom mot Liverpool på Anfield i oktober 2009. De har spilt fire kamper uavgjort og tre kamper har endt med fransk tap.

Amine Gouiri er langtidsskadet hos Lyon, men Bertrand Traore var tilbake mot Caen i helgen og kan spille onsdagens kamp. Fernando Marcel er usikker.

Keeper Claudio Bravo og forsvarsspillerne Danilo og Eliaquim Mangala er fortsatt ute med skader hos City. Kevin De Bruyne er på bedringens vei, men fortsatt ikke spilleklar. Benjamin Mendy er ny på skadelisten hos de lyseblå. City har likevel en solid stall, så skadene skal ikke hemme dem.

Pep Guardiola har tatt lagene sine til semifinalen i Champions League syv av hans ni sesonger i Champions League, men han har ikke vært i finalen siden 2011. Statistikken tyder på at det vil bli mål i denne kampen. Ingen av Manchester City sine 42 kamper i Champions League har endt uten scoringer.

Jeg tror City vil møte et Lyon-lag som legger seg dypt i håp om å ta med seg ett poeng hjem til Frankrike. To av de tre siste kampene til City i Premier League har stått uavgjort til pause. Det er ikke usannsynlig at Lyon kan holde stand i de første 45 minuttene, men jeg tviiler på at de klarer å stagge City i 90 minutter. Derfor tror jeg på uavgjort til pause og hjemmeseier ved fulltid. Dette scenarioet belønnes med flotte 3,75 i odds.

Scorer mål – Raheem Sterling 2,25 i odds







Raheem Sterling har scoret åtte mål og har levert seks målgivende pasninger på de 15 siste kampene i Champions League for Manchester City. Han var toppscorer i Citys gruppe sist sesong med sine fire nettkjenninger, tre av dem kom hjemme på Etihad. Jeg tror den kjappe kantspilleren kan skape problemer for Lyon i onsdagens kamp. Han har scoret i de to siste kampene for City. I helgen spilte han 74 minutter mot Fulham og scoret ett mål. Jeg tror han tegner seg på scoringslisten igjen onsdag kveld. 2,25 i odds for Sterling-scoring er greit betalt, slik jeg ser det.

