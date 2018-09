Østerrike kan skrelle på bortebane

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram preges fortsatt av landslagspausen. Det spilles syv kamper i Nations League, i tillegg til fem privatlandskamper. Blant annet skal Spania møte tapende VM-finalist Kroatia, og i London tar England imot Sveits. Utover dette er det kamper fra U21-kvaliken til EM, et par kamper fra EFL Trophy-turneringen, én kamp fra svensk Superettan og to spanske cupkamper. På ishockeyfronten er det to kamper i Get-ligaen, hvor Storhamar møter Stavanger Oilers og i Østfold er det derbymatch i Stjernenhallen mellom Stjernen og Sparta.

Bosnia-Hercegovina – Østerrike B 2,70 (spillestopp kl 20.55)



Bosnia-Hercegovina klarte ikke å kvalifisere seg for VM i Russland. Det var først og fremst svake resultater på bortebane, og et stortap på hjemmebane mot Belgia, som ødela for dem.

Det siste året har Bosnia tre seire, tre uavgjorte og to tap i alle turneringer. Etter tapet mot Mexico i en privatlandskamp i januar, har de spilt fem kamper på rad uten tap. De håper å videreføre den gode statistikken når Østerrike kommer til Zenica i Nations League tirsdag kveld.

I likhet med Bosnia klarte heller ikke Østerrike å kvalifisere seg for sommerens VM. De endte på fjerdeplass i sin gruppe etter en skuffende kvalifisering.

De har virkelig tatt seg selv i nakken etter den svake kvaliken. Den nye landslagssjefen Franco Foda har fått laget til å spille god fotball i privatlandskampene, og dersom laget hadde kvalifisert seg til mesterskapet i Russland, ville de kommet til turneringen som et av formlagene.

Østerrike har nå vunnet åtte av de ni siste kampene sine. De vant de to siste kvalikkampene, og deretter har de vunnet flere privatlandskamper. Det eneste laget som har vunnet mot dem er Brasil. Østerrike slo Sverige i den forrige privatlandskampen, men det var et reservepreget svensk landslag.

Bosnia sin 2-1-seier på Windsor Park gjør at de har tatt føringen i denne Nations League-gruppen. Dersom de vinner mot Østerrike vil de ha skaffet seg et solid utgangspunkt før de siste to gruppespillkampene.

Bosnia har faktisk ikke vunnet noen av de tre siste hjemmekampene. To av dem har endt uavgjort, og én er tapt. Østerrike må klare seg uten Julian Baumgartlinger i denne kampen, men West Hams Marko Arnautovic#263; vil antakeligvis starte for østerrikerne.

Begge disse to lagene viser fin form, og ingen av dem vil tape denne kampen. Resultatene til Østerrike er mer imponerende, de har tross alt møtt bedre motstand. Bosnia var knapt utenfor egen banehalvdel i kampen i Nord-Irland, men vant likevel 2–1. Det viser at bosnierne kan kontringsfotball. De er vanligvis gode hjemme. Østerrike kjørte over et B-preget svensk lag i sin siste kamp.

Jeg tror denne kampen blir jevnspilt. Det er godt mulig den ender uavgjort, men magefølelsen min sier borteseier. Østerrike har flere

spennende offensive spillere i David Alaba, Marko Arnautovic og Guido Burgstaller. Jeg tror de sikrer en knapp seier i denne bortematchen. 2,70 i odds er ok. Spillestopp er klokken 2040.

