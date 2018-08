Steve Bruce og Villa setter standarden

Mandagens langoddsprogram inneholder blant annet kamper fra Allsvenskan, den danske Superligaen og fransk Ligue 2, men høydepunktet er den siste kampen i den 17. serierunden mellom topp og bunn i Eliteserien. Brann tar imot Start hjemme i Bergen. I tillegg skal Hull møte opprykksfavoritt Aston Villa på KCOM Stadium.

Hull City - Aston Villa - B 2,40 (Spillestopp 20:40)



Ingen enkel kamp å tippe dette, da det er første seriekamp. Vi har dog en klar tanke om hvordan kampen ender.

Hull hadde en ganske så tung sesong i fjor. De endte til slutt på en 18. plass. Kun seks poeng unna nedrykk. På 23 hjemmekamper maktet laget å vinne syv. De tapte og spilte uavgjort åtte ganger. På de siste 14 kampene mot dagens motstand har Hull kun maktet å vinen en eneste gang. Hull tapte 19 av 46 seriekamper i fjor, og var ikke i nærheten. Gledelig for oss er at Markus Henriksen har blitt utnevnt til kaptein denne sesongen. Det blir svært spennende å se hvordan trønderen takler den utfordringen.

I sommer har laget spilt fem treningskamper, og det har endt i 1-2-2. Ingen strålende oppkjøring med andre ord. Motstanden var heller ikke veldig tøff.

Hull har mistet ekstremt mange viktige spillere i sommer. Nigel Adkins har faktisk mistet store deler av fjorårets faste ellever. Spillere som Adama Diomande, Allan McGregor, David Meyler, Michael Dawson, Sebastian Larsson og Abel Hernandez har alle tatt turen vekk. Særlig sistnevnte var nok tung å miste for Hull.

Jackson Irvine og Kamil Grosicki er ikke aktuelle til kveldens kamp. Førstnevnte er syk, mens sistnevnte har slitt med noe personlige problemer utafor banen. I tillegg er Ondrej Mazuch og James Weir ute. Begge med kneskade. Reece Burke, George Long, Manuel Milinkovic og Jordy de Wijs er alle klare for sin debut i kveld.

Aston Villa gjennomførte en fin sesong i fjor, og endte til slutt på en 4. plass. Laget spilte en avgjørende playoff-finale mot Fulham. Dessverre endte dette i tap, og Premier League-sjansene røk. Det var veldig nære for Steve Bruce og Aston Villa. I sommer har det vært mye frem og tilbake, men til slutt fikk Aston Villa nye eiere, og dette kan vise seg å være godt for dem. Laget fra Birmingham vant 10 av 23 bortekamper i fjor. Det er godkjent, men langt i fra noe mer enn det.

De har spilt seks treningskamper i sommer. Det har endt i 4-1-1 mot blandet motstand. Aston Villa tapte for West Ham, men var til tider gode i denne kampen.

I sommer har ikke laget brukt mye krutt på overgangsmarkedet. De har dog maktet å holde sin Jack Grealish nok et år. Tidligere Manchester United-spiller Ritchie De Laet har ankommet klubben i sommer. Det samme har Andre Moreira fra Atletico Madrid.

Scott Hogan har ikke spilt en eneste kamp i oppkjøringskampene i år, og er neppe med til dagens kamp. Hepburn-Murphy er ute med ankelen. r Callum O’Hare er usikker, men mest trolig så er han ikke med i dagens kamp.

Begrunnelse borteseier: Hjemmelaget har mistet veldig mange viktige spillere, og de var svake i fjor. Vi har ingen stor tro på at dette blir en god sesong for Hull. Villa var gode i fjor, og er et bedre fotballag enn hjemmelaget. Det tror vi vises i kveld, og 2,40 på borteseier er spillet i denne kampen.

