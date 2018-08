Stoke baner vei i helfrisk dobbel fra Championship

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Sju kamper skal spilles i Premier League og det er tilnærmet full serierunde i Championship. Bundesliga startet opp fredag og lørdag er det seks kamper fra denne på menyen. Her hjemme er det slaget om Nord-Norge som gjelder i Eliteserien når Tromsø tar imot Bodø/Glimt. Ellers er det en rekke kamper fra både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles naturligvis fotball i både Spania, Italia og Frankrike også, bare for å nevne noe.

Stoke - Hull H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Stoke måtte som kjent ta den tunge turen ned fra Premier League i vår, men er regnet blant de største opprykksfavorittene. Står uten seier hittil, men møtte på meget sterk motstand i de tre første seriekampene. 1-3 tap borte mot Leeds i seriepremieren, 1-1 hjemme mot gode Brentford i den eneste spilte hjemmekampen hittil, og 2-2 borte mot gode Preston sist lørdag. Sesongens første trepoenger "skulle komme" hjemme mot Wigan onsdag, men det endte med en gedigen nedtur og 0-3 tap. Står dermed med kun to poeng på de fire første seriekampene. Ashley Williams ble utvist mot Hull og soner karantene, forsvarskollega Bruno Martins Indi blir forhåpentligvis friskmeldt til å erstatte ham. Spillere som Peter Crouch, Bojan og Charlie Adam var blant dem som startet på benken mot Wigan og det forteller litt om bredden Stoke har.

Motstander Hull rykket som kjent ned fra Premier League før fjorårssesongen. Slet i bunnen da, men var tilslutt godt klar av nedrykk og endte på 18. plass. Svake 4-8-11 på bortebane da. Innledet denne sesongen med kun ett poeng på de tre første seriekampene, men tok sin første seier borte mot Rotherham med 3-2 seier tirsdag kveld og er altså ubeseiret på sine to første bortekamper. Hull-manager Nigel Adkins stiller trolig med uforandret lag lørdag.

På papiret har Stoke et mannskap som bør kunne kjempe om opprykk og det skal være gode sjanser for at sesongens første seier kommer lørdag

Blackburn - Brentford H 2,65 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede Blackburn står fortsatt uten tap på sine fire første seriekamper, men var ille ute hjemme mot Reading onsdag. Lå da under 0-2 til pause, men to scoringer av Charlie Mulgrew etter pause berget ett poeng. Det var lagets tredje poengdeling på de fire første seriekampene, seieren kom borte mot Hull i andre serierunde. Både Bradley Cack og Kasey Palmer kan være tilbake for hjemmelaget etter å ha mistet onsdagens kamp. Men både Adam Armstrong og Dominic Samuel pådro seg smeller onsdag og er i fare for å miste lørdagens kamp.

Velspillende Brentford endte på 9. plass forrige sesong og med 69 poeng var det kun seks poeng opp til Derby på playoffplass. Har innledet strålende denne sesongen og står med åtte poeng på de fire første seriekampene og er fortsatt ubeseiret. Ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Aston Villa onsdag, men Jonathan Kodija utlignet for Villa fem minutter på overtid. Toppscorer Neal Maupay (fem seriemål allerede) er ilagt tre kampers karantene etter en stempling mot Villa's John McGinn i onsdagens seriekamp og dermed kan ikke Brentford-manager Dean Smith stille med samme startellever for femte kampen på rad.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Bortelaget må unnvære sin toppscorer Maupay som har stått for fem mål. Blackburn er uten tap hittil og 2,65 i hjemmeodds med slike forutsetninger, er meget spennende. Vi kombinerer seier for Blackburn med seier for Stoke og får spreke 4,77 i odds.

